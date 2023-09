Un Roglic sontuoso vince il Giro dell’Emilia  

Bologna. Primoz Roglic è di nuovo il re di San Luca: lo sloveno della Jumbo Visma, vincitore dell’ultimo Giro d’Italia, ha trionfato per la terza volta in carriera al Giro dell’Emilia anticipando sull’arrivo il connazionale Tadej Pogacar che con la sua Uae aveva tenuto sotto controllo la corsa per tutto il giorno. Ma sul tratto finale della durissima salita che da Bologna porta al santuario della Madonna di San Luca, Roglic è riuscito a resistere ai suoi attacchi e poi bruciarlo negli ultimi metri. La classica è arrivata alla sua edizione numero 105: una corsa che Roglic adora. Alla vigilia il campione aveva postato su Instagram un selfie con sullo sfondo il santuario di San Luca definito «un vecchio amico». Che non lo ha tradito nemmeno stavolta.

Pogacar voleva vincere per la prima volta e ha messo al lavoro la squadra: prima Diego Ulissi poi Adam Yates hanno scremato il gruppo. Ma quando sono rimasti solo i più forti, nell’ultima delle cinque ascese, Pogacar dopo la curva delle Orfanelle, come sempre colorata di giallo dai tifosi di Pantani, non è riuscito a liberarsi degli avversari più temibili. A partire proprio da Roglic, che prima ha resistito alla sua sfuriata, poi lo ha saltato di potenza arrivando a braccia alzate sotto il santuario davanti proprio a lui e a Simon Yates. Per Roglic potrebbe essere una delle ultime, se non l’ultima, vittoria in maglia Jumbo-Visma, lo squadrone che si fonderà con l’altra corazzata Soudal ma che non lo vedrà nelle sue file il prossimo anno.

RIPRODUZIONE RISERVATA