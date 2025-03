Un robot per mappare le strade dissestate 

L’intelligenza artificiale in campo contro il dissesto stradale.

Arriva dalla Cina il robot ad alta tecnologia con cui, in questi giorni, il Comune sta procedendo a mappare le condizioni delle strade principali della città, come via Cabras, Riu Mortu, del Redentore e Porto Botte, in previsione di futuri interventi di rifacimento.

La mappatura

Progettata dall’azienda cinese Guimu Robot e acquistata dalla società Rodeco, che detiene l’appalto per il ripristino delle buche, la macchina viene utilizzata su strade cittadine per la prima volta in Europa proprio a Monserrato. Finora era stata adoperata solo negli aeroporti, tra cui quelli di Fiumicino e anche dello scalo di Elmas.

«Utilizziamo il robot per rilevare le condizioni delle pavimentazioni al fine di ottimizzare gli interventi di riqualificazione, questo sistema ad alto rendimento consente non soltanto di rilevare lo stato attuale, ma di prevedere quello che succederà in futuro», spiega Gianfranco Battiato, presidente di Rodeco Group. «Il sistema ha un radar ad altissima precisione che consente di rilevare, grazie all’intelligenza artificiale, ogni difetto, vuoto o discontinuità fino a una profondità di due metri, più un impianto di telecamere 3D per rilevare lo stato della pavimentazione superficiale».

Le critiche

Un servizio, comunque, che non ha mancato di suscitare qualche polemica soprattutto sui social. Tra i cittadini, c’è infatti chi sostiene che a fronte dell’ampio numero di buche presenti in città, l’arrivo di un macchinario per constatare una situazione di dissesto già evidente costituisca una perdita di tempo.

L’utilizzo del robot, secondo il Comune, non servirà però soltanto a calibrare gli interventi, ma anche a risparmiare tempo e risorse.

Il Comune

«Il sistema mette insieme tutti i dati raccolti e ci dà la consapevolezza di come operare, quanto asfalto utilizzare, dove sono i sottoservizi, se sono presenti eventuali reperti archeologici», chiarisce il sindaco Tomaso Locci. «Questo ci permette di risparmiare il 50% dei fondi che servirebbero per aprire la strada ed effettuare manualmente le indagini». La copertura economica per l’utilizzo del robot è stata individuata tra i fondi disponibili per le relazioni geologiche all’interno del progetto di 700mila euro per il rifacimento di via Cabras. «Questa tecnologia è una grande opportunità», aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi. «L’abbiamo utilizzata per mappare tutta la via Cabras, anche per la parte che in un primo momento non sarà oggetto di manutenzione, e per la via Riu Mortu, perché in futuro abbiamo in progetto di rifarla integralmente. L’intervento è già in fase di studio».

