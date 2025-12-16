VaiOnline
Terralba.
17 dicembre 2025 alle 00:24

Un robot eviterà gli allagamenti 

Potrà ispezionare le tubature nelle condotte delle acque bianche 

Un piccolo robot, potrà presto essere utilizzato per le videoispezioni nelle condotte di acque bianche. Grazie alla tecnologia l’obiettivo è chiaro: prevenire gli allagamenti che rappresentano una delle principali preoccupazioni dei cittadini.

Il “robottino” sarà in grado di ispezionare le tubature, trasmettendo immagini in tempo reale, individuando ostruzioni, infiltrazioni e cedimenti strutturali. L’investimento di 55mila euro è inserito nella delibera approvata dal Consiglio comunale che destina oltre un milione di euro a opere pubbliche da impegnare entro il 2025.

Il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Andrea Grussu ha illustrato in aula il piano di investimenti, suddiviso in più voci. «Quarantamila euro saranno utilizzati per il potenziamento della videosorveglianza nel centro abitato – evidenzia Grussu – , nuovi occhi si aggiungeranno alle 40 telecamere già presenti per una maggiore sicurezza ai cittadini».

I lavori

Con 30mila euro verranno realizzati 7 nuovi attraversamenti pedonali rialzati, nei punti più critici per la sicurezza stradale, così da tutelare soprattutto i pedoni e i più piccoli, mentre con 200mila euro si interverrà nella manutenzione straordinaria delle strade urbane per migliorare la viabilità e ridurre i disagi quotidiani.

«Per le aree rurali e di campagna – assicura l’assessore – sono previste 120mila euro per la riqualificazione delle strade, così da garantire collegamenti più sicuri e funzionali anche fuori dal centro abitato. Un altro intervento riguarda la segnaletica con 50mila euro da utilizzare per il miglioramento della segnaletica stradale, fondamentale per la sicurezza e la chiarezza della circolazione. Sul fronte dell’illuminazione pubblica, altri 75mila euro serviranno per l’ampliamento della rete in via Campidano, Nazionale, Tharros e nella borgata di Tanca Marchesa».

In cimitero

Trecentomila euro andranno alla costruzione di nuovi loculi nel cimitero comunale, ma non mancano anche interventi sul patrimonio pubblico: 70mila euro per la riqualificazione del palazzo comunale e del teatro. Infine 90mila euro andranno poi all’acquisto di mezzi o destinati alla Polizia municipale e ai cantieri comunali, così da rafforzare l’efficienza dei servizi e delle attività operative. «Concludiamo un anno molto positivo – osserva il vicesindaco – in quanto nel piano delle opere pubbliche sono programmati circa 60 interventi, tra lavori già in corso, cantieri imminenti e progetti di prossima realizzazione. Si tratta di decine di milioni di euro per dare un volto nuovo alla nostra cittadina».

E intanto, dalla Regione arriva ancora un ulteriore contributo di un milione di euro da destinare ad infrastrutture nel piano per gli insediamenti produttivi.

