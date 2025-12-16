Un robot eviterà gli allagamenti 

Un piccolo robot, potrà presto essere utilizzato per le videoispezioni nelle condotte di acque bianche. Grazie alla tecnologia l’obiettivo è chiaro: prevenire gli allagamenti che rappresentano una delle principali preoccupazioni dei cittadini.

Il “robottino” sarà in grado di ispezionare le tubature, trasmettendo immagini in tempo reale, individuando ostruzioni, infiltrazioni e cedimenti strutturali. L’investimento di 55mila euro è inserito nella delibera approvata dal Consiglio comunale che destina oltre un milione di euro a opere pubbliche da impegnare entro il 2025.

Il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Andrea Grussu ha illustrato in aula il piano di investimenti, suddiviso in più voci. «Quarantamila euro saranno utilizzati per il potenziamento della videosorveglianza nel centro abitato – evidenzia Grussu – , nuovi occhi si aggiungeranno alle 40 telecamere già presenti per una maggiore sicurezza ai cittadini».

I lavori

Con 30mila euro verranno realizzati 7 nuovi attraversamenti pedonali rialzati, nei punti più critici per la sicurezza stradale, così da tutelare soprattutto i pedoni e i più piccoli, mentre con 200mila euro si interverrà nella manutenzione straordinaria delle strade urbane per migliorare la viabilità e ridurre i disagi quotidiani.

«Per le aree rurali e di campagna – assicura l’assessore – sono previste 120mila euro per la riqualificazione delle strade, così da garantire collegamenti più sicuri e funzionali anche fuori dal centro abitato. Un altro intervento riguarda la segnaletica con 50mila euro da utilizzare per il miglioramento della segnaletica stradale, fondamentale per la sicurezza e la chiarezza della circolazione. Sul fronte dell’illuminazione pubblica, altri 75mila euro serviranno per l’ampliamento della rete in via Campidano, Nazionale, Tharros e nella borgata di Tanca Marchesa».

In cimitero

Trecentomila euro andranno alla costruzione di nuovi loculi nel cimitero comunale, ma non mancano anche interventi sul patrimonio pubblico: 70mila euro per la riqualificazione del palazzo comunale e del teatro. Infine 90mila euro andranno poi all’acquisto di mezzi o destinati alla Polizia municipale e ai cantieri comunali, così da rafforzare l’efficienza dei servizi e delle attività operative. «Concludiamo un anno molto positivo – osserva il vicesindaco – in quanto nel piano delle opere pubbliche sono programmati circa 60 interventi, tra lavori già in corso, cantieri imminenti e progetti di prossima realizzazione. Si tratta di decine di milioni di euro per dare un volto nuovo alla nostra cittadina».

E intanto, dalla Regione arriva ancora un ulteriore contributo di un milione di euro da destinare ad infrastrutture nel piano per gli insediamenti produttivi.

