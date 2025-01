«Un ritorno in carcere da incubo» 

Il cigolio dei cancelli e il rumore delle chiavi, i controlli, la consegna dei documenti prima di tornare in carcere dopo oltre un anno. Beniamino Zuncheddu ne avrebbe fatto volentieri a meno, ma alla fine ha deciso di partecipare al congresso dei Radicali che si sta svolgendo nel teatro della casa di reclusione di Rebibbia a Roma, dove ieri è stata presentata la proposta di legge che porta il nome dell’ex pastore di Burcei assolto il 26 gennaio scorso dopo 32 anni di detenzione. «Non ci volevo andare», taglia corto. «Quando mi hanno fatto la proposta ho detto subito di no – aggiunge – ma questa legge è molto importante e va sostenuta in tutti i modi».

In carcere

L’ingresso nell’istituto di pena della Capitale ha lasciato il segno. «Ho provato una pessima sensazione – dice il 60enne – ero molto teso. Sembrava un incubo. Non ho potuto fare a meno di ripensare alle giornate trascorse in carcere, alla sofferenza e ai brutti ricordi di quei lunghi anni di detenzione. E una volta all’interno di Rebibbia non vedevo l’ora di uscire». Beniamino Zuncheddu era accompagnato da Irene Testa, garante detenuti della Sardegna, Gaia Tortora e Giuseppe Gulotta. Nel corso del congresso è stata presentata la proposta di legge che porta il nome dell’ex pastore burcerese. «Dobbiamo raccogliere 50mila firme – spiega Irene Testa – si tratta di un’iniziativa molto importante. Con questa proposta si chiede un assegno per sostenere gli ex detenuti nel periodo che trascorre tra l’assoluzione e il risarcimento. Purtroppo in Italia i tempi sono molto lunghi e tante persone una volta lasciato il carcere non hanno alcun alcun mezzo di sussistenza». La proposta di legge di iniziativa popolare punta a tutelare chi è stato ingiustamente condannato e poi assolto in seguito alla revisione del processo, ma anche tutte le vittime di una detenzione ingiusta.

Il caso Zuncheddu

Beniamino Zuncheddu ha trascorso quasi 32 anni in carcere. Era stato condannato all’ergastolo per la “strage di Sinnai” del 1991 con l’accusa di aver ucciso tre uomini e tentato di ammazzarne un altro. Il 26 gennaio del 2024 è stato assolto dai giudici della Corte d’Appello del Tribunale di Roma al termine del processo di revisione. Cosi come tante altre vittime della giustizia aspetta un risarcimento da parte dello Stato. Irene Testa, tesoriera del Partito radicale e garante dei detenuti per la Sardegna è promotrice insieme a Gaia Tortora e ad altre dieci vittime di errori giudiziari della proposta di legge di iniziativa popolare presentata il 10 gennaio in Cassazione. «Chiediamo che lo Stato consenta a queste persone di avere un assegno di 1000-1200 euro in attesa del risarcimento», aggiunge Irene Testa.

L’appello

Beniamino Zuncheddu in diverse circostanze ha affermato di avere problemi economici. Ora aspetta il risarcimento per gli anni trascorsi in carcere. «Chiedo a tutti di sostenere questa importante proposta di legge. C’è tempo fino a giugno per raccogliere le firme. Ne servono 50 mila», ha detto l’ex pastore di Burcei mentre lasciava il carcere di Rebibbia al termine di una giornata che ha rievocato brutti ricordi. Inquietudini che forse svaniranno domani ripensando a un anno fa, quando venne assolto.

