Un ritorno al passato: il Taloro riabbraccia Mario Fadda  

Si torna sempre dove si è stati bene, dove si è stati felici. Si torna nei posti che diventano familiari. Per Mario Fadda, Gavoi è quasi casa e il Maristiai il luogo dei sogni. Il 48enne allenatore di Siligo torna sulla panchina del Taloro due anni dopo la sua prima esperienza in rossoblù. È lui l’erede di Massimiliano Pinna, scelto come traghettatore in seguito all’esonero (dicembre 2024) di Antonio Marinu. Pinna è riuscito a raggiungere l’obiettivo salvezza che consente ai barbaricini di disputare il 26° campionato di fila in Eccellenza.

La presentazione

“Allenatore di comprovata esperienza, Mario ha già contribuito in passato al percorso sportivo del Taloro, distinguendosi per competenza, serietà e capacità di gestione del gruppo”: lo ha annunciato così la dirigenza guidata dal neo presidente Michele Lavra. Il club ha spiegato i motivi che hanno originato la reunion: “Riteniamo Mario una figura in grado di garantire continuità e solidità al progetto tecnico che in questa nuova stagione ha subito un grande cambiamento”.

Il ritorno al passato non era programmato, come spiega il tecnico: «È nato per scherzo, con una battuta, anche perché stavo dialogando con altri club con cui non ho chiuso per questioni lavorative. Pian piano il tutto si è concretizzato divenendo un’opportunità per entrambe le parti». Fadda sottolinea: «Sono felice e motivato come se fosse la prima esperienza. Sarà un anno con tante novità, dal reinserimento dei fuoriquota alla prima stagione senza lo storico capitano Roberto Mele. Il Taloro è società leader e regina dell’Eccellenza sarda».

