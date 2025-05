«Un risultato ingiusto per noi» 

Macomer. A fine gara umori opposti in casa tempiese, dove non si fa mistero dell’irritazione per la decisione dell’arbitro, che a loro dire, non avrebbe concesso un netto calcio di rigore. «Sono molto deluso – afferma l'allenatore Mauro Giorico - perché il risultato non rispecchia quanto si è visto in campo. La gara l'abbiamo fatta noi, purtroppo non siamo stati bravi a concretizzare le occasioni che ci sono capitate e poi su una ripartenza abbiamo subito il gol. Il rigore che non è stato concesso era evidente. Non voglio aggiungere altro, ma è stato un episodio importante che ha influenzato la partita. Faccio comunque i complimenti ai miei giocatori - sottolinea il tecnico- che hanno dato tutto in questa gara e durante il campionato, mostrando grande determinazione per raggiungere l'obiettivo». E alla domanda cosa potrà riservare la prossima stagione, Giorico non si sbilancia. «Adesso faremo l'analisi con la società e vedremo se per la prossima stagione dovremmo programmare insieme qualcosa». Certo è che, visto anche il numeroso e caldo pubblico tempiese al seguito, il presidente Sechi farà di tutto per migliorare ancora.

