Un ristoratore e un fotografo hanno dato lustro al paese 

Uno ha saputo far conoscere il paese in tutto il mondo grazie ai suoi scatti, l’altro grazie alla sua bravura ai fornelli. Il Comune ha deciso di omaggiare due cittadini: si tratta del fotografo e videomaker Andrea Marongiu, finito lo scorso anno tra le pagine del National Geographic, e il ristoratore Renzo Corona, titolare del noto ristorante “Da Renzo”. Oggi, durante il Consiglio comunale previsto per le 20, il sindaco Davide Dessì consegnerà a Marongiu e Corona l'attestato di Civica Benemerenza del Comune, un riconoscimento per premiare i cittadini che con la loro attività hanno contribuito a migliorare il prestigio del loro paese. «Grazie a loro la sagra del carciofo ha avuto tanta visibilità - spiega il primo cittadino - Andrea Marongiu ha immortalato tanti momenti poi condividi sui social, Renzo Corona invece, con le sue pietanze, è riuscito a far apprezzare ancora di più il nostro prodotto tipico. E quest'anno festeggia 40 anni nella sua cucina».

Andrea Marongiu, che su Instagram è seguito da più di ventimila follower, è famoso per l’uso magistrale del drone: valorizza il territorio offrendo una prospettiva unica e spesso inconsueta, il suo lavoro non è soltanto una celebrazione della bellezza ma fa guardare ciò che ci circonda con occhi diversi. Renzo Corona opera nel suo ristorante dal 1985: la sua cucina è appresta per l'utilizzo dei prodotti locali. Il sindaco invita tutta la popolazione a partecipare alla cerimonia di conferimento delle onorificenze ai due cittadini che riceveranno un'apposita pergamena celebrativa. ( s. p. )

