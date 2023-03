«Un rischio riempire di pietre la cavità» 

«Potrebbe essere un errore riempire di pietre la cavità punica di piazza d’Armi, come vorrebbero fare: non vi è certezza che reggerebbe». È l’allarme lanciato dal consigliere Marcello Polastri, presidente della commissione Sicurezza e Patrimonio.

Lo ha messo nero su bianco in un’interrogazione presentata insieme alla consigliera Loredana Lai. «Il sito è di inestimabile valore», si legge. «Andrebbe consolidato ma mantenuto integro, meglio se reso accessibile e ispezionabile e non “tombato” o riempito». La cavità potrebbe diventare un luogo di attrazione turistica, dicono i due consiglieri: «Con forme intelligenti di valorizzazione e riuso sostenibile, può diventare meta di visite, purché in condizioni di sicurezza. Visto il contesto archeologico e di dissesto idrogeologico di piazza d’Armi, vanno valutate modalità di intervento meno invasive».

Lai e Polastri chiedono al sindaco e all’assessore competente, se il nulla osta della Soprintendenza per le operazioni di riempimento, sia stato rilasciato dopo indagini in loco. «La valorizzazione può essere fatta con la creazione di una spessa “soletta” protettiva che salvaguarderebbe il traffico veicolare e il patrimonio storico. Sarebbe anche il caso di istituire una Commissione di esperti in materia di sottosuolo per prevenire situazioni di rischio». (ste. lap.)

