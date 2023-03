Un rione in ostaggio dei cantieri 

È di nuovo polemica sulla viabilità nel quartiere di Truncu is follas, ad Assemini, già al centro di discussioni in passato per i disagi causati dai lavori per la nascita del nuovo polmone commerciale con l’ex Bricoman, poi con la nuova Tecnomat, e per l’assenza di un piano di smaltimento del traffico. A rinfocolarla è Luigi Cicciari, poliziotto in pensione, che attacca l’Anas: «Da mesi vanno avanti i lavori per eliminare quella colata di cemento che l'Anas ha messo sopra il tubo di un canale dal quale usciva continuamente acqua». Per i danni subiti a causa di questa perdita l’uomo ha, a suo tempo, anche intentato una causa civile contro il Comune: «Su questa strada – prosegue – certe mattine si forma una coda lunghissima fino a Nieddu, e non possiamo uscire di casa con la macchina».

Ubicato a ridosso della statale 130, il quartiere si affaccia davanti al semaforo da cui si accede all’ingresso principale di Elmas. Lunghe code e traffico intasano la strada percorsa da chi si dirige anche a Cagliari e verso Assemini: «La viabilità qui – dichiara Cicciari – è un problema reale. Siamo bloccati. È aumentato il flusso di veicoli che percorrono le nostre strade: arrivano camion della zona industriale di Sestu per uscire dalla Statale 130».

Pedoni a rischio

Un problema molto sentito non solo dai residenti che abitano a Truncu is follas, ma anche da coloro che per qualsiasi esigenza devono percorrere in auto, in moto, in bici o a piedi il lungo asse stradale che conduce al quartiere. Ieri mattina una residente stava rientrando, a piedi, dal cimitero di Elmas: è stata raggiunta da da insistenti colpi di clacson e dalle urla di alcuni automobilisti. La strada non è sicura per chi va a piedi: non ci sono strisce pedonali né i pulsanti per chiamare il semaforo.

Senza servizi