Un rione in balia di teppisti e malamovida 

Un gruppo di turisti si ferma di fronte alle reti. Quelle crepe e pali fanno pensare a un sito archeologico. Non ancora. Via Dettori, nel cuore del rione storico Marina, non è certo un’attrazione turistica, ma è così perché due anni e mezzo fa (era il 7 gennaio 2023) il cedimento del terreno aveva causato crolli che hanno reso inagibili diverse palazzine.

La strada era stata chiusa per evitare pericoli ai passanti e riaperta solo dopo un anno, il 24 gennaio 2024, con delle reti per evitare il crollo dei calcinacci sui passanti.

Da allora poco è cambiato. Uno stallo che coinvolge i gestori delle attività commerciali e i proprietari degli appartamenti, per i quali stanno pagando ancora il mutuo, che hanno subito danni ingenti e sono tuttora in causa per ottenere i risarcimenti. Una situazione che sta causando degrado e rischi soprattutto di notte, soprattutto durante i fine settimana, quando quei 30 metri di strada si trasformano in vespasiano, immondezzaio e luogo ideale per agguati. Terra di nessuno in mano a gruppi di ragazzini ubriachi che seminano il panico indisturbati nel centro storico, dove chi abita o lavora lì ha paura di essere rapinato o di essere coinvolto in risse.

Commercianti e residenti non contano più gli esposti, regolarmente senza successo.

