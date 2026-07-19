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Sassari.
20 luglio 2026 alle 01:45

Un ring in centro per combattere il degrado 

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Un ring in mezzo al degrado. La boxe ha invaso largo Gazometro, sabato notte in centro storico, nella manifestazione organizzata dal Team Erittu e patrocinata dal Comune. Davanti a un caseggiato fatiscente, in una zona associata al disagio e alla microcriminalità, venti pugili si sono affrontati sul quadrato sostenuti da un folto pubblico. È stata la rivelazione di un altro mondo possibile, fatto di lotta e voglia di riscatto, lontano dalla percezione di una resa che spesso incombe su Sassari Vecchia.

E sulla chance di rinascita si basa l’iniziativa, proposta per il secondo anno di seguito, che ha visto competere atleti da tutta l’isola, donne incluse. «Crediamo - spiega Salvatore Erittu, promotore dell’evento - che nelle grandi difficoltà nascono pure grandi opportunità, perciò abbiamo scelto di riportare la boxe nel centro di Sassari». Richiamando appassionati e curiosi e vitalizzando strade che altrimenti, come ogni notte, verrebbero inghiottite dal buio e da qualche traffico illecito.

E mentre si attende l’inizio dei lavori del centro intermodale, distante pochi metri dal ring, la manifestazione di sabato ha mostrato tutte le potenzialità di un luogo, latenti ma ancora inespresse.

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