Un ring in centro per combattere il degrado 

Un ring in mezzo al degrado. La boxe ha invaso largo Gazometro, sabato notte in centro storico, nella manifestazione organizzata dal Team Erittu e patrocinata dal Comune. Davanti a un caseggiato fatiscente, in una zona associata al disagio e alla microcriminalità, venti pugili si sono affrontati sul quadrato sostenuti da un folto pubblico. È stata la rivelazione di un altro mondo possibile, fatto di lotta e voglia di riscatto, lontano dalla percezione di una resa che spesso incombe su Sassari Vecchia.

E sulla chance di rinascita si basa l’iniziativa, proposta per il secondo anno di seguito, che ha visto competere atleti da tutta l’isola, donne incluse. «Crediamo - spiega Salvatore Erittu, promotore dell’evento - che nelle grandi difficoltà nascono pure grandi opportunità, perciò abbiamo scelto di riportare la boxe nel centro di Sassari». Richiamando appassionati e curiosi e vitalizzando strade che altrimenti, come ogni notte, verrebbero inghiottite dal buio e da qualche traffico illecito.

E mentre si attende l’inizio dei lavori del centro intermodale, distante pochi metri dal ring, la manifestazione di sabato ha mostrato tutte le potenzialità di un luogo, latenti ma ancora inespresse.

RIPRODUZIONE RISERVATA