Un rilancio atteso da 12 anni 

L’ultima cella della sala elettrolisi dell’Alcoa, a Portovesme, è stata spenta a novembre 2012: sono stati gli stessi operai, con le lacrime agli occhi, a fermare tutto in sicurezza, sperando in un riavvio il più rapido possibile.

La chiusura ufficiale dello stabilimento risale a dicembre 2012. Per altri due anni gli operai, in cassa integrazione, hanno continuato ad essere dipendenti Alcoa. Nel 2015 gli americani hanno abbandonato definitivamente Portovesme: tutti licenziati, via alla mobilità. Non sono mancate le voci di operatori interessati alla fabbrica di alluminio: quando lo stabilimento era ancora produttivo si parlava di Klesch, poi negli anni successivi di Aurelius e di Glencore. Visite in fabbrica, due diligence ma nulla di più, l’acquisizione dell’ex Alcoa non si è mai perfezionata. Nel 2017, all’improvviso quando nessuno ci credeva più, è spuntata all’orizzonte la Sider Alloys. La società svizzera è arrivata a Portovesme nel 2018, rilevando lo stabilimento. Per far ripartire la produzione di alluminio, Governo e Sider Alloys hanno firmato un accordo di programma da 148 milioni, che prevedeva anche un piano per il rientro dei lavoratori in mobilità e un cronoprogramma per il riavvio graduale della produzione. Sider Alloys può contare anche su un accordo bilaterale decennale con l’Enel a prezzi competitivi sulle tariffe energetiche, ancora inutilizzato in attesa dell’avvio della produzione di alluminio primario. Novità assoluta nel panorama industriale italiano, la nuova governance della fabbrica ha previsto la compartecipazione dei lavoratori: la compagine è composta per il 20 per cento da Invitalia, 75 per cento dalla Sider Alloys e 5 per cento dai lavoratori. Per la realizzazione degli investimenti la società ha guardato a oriente, affidandosi alla Cina per le tecnologie e i macchinari del revamping ma il Covid prima e la crisi del Canale di Suez poi hanno rallentato l’arrivo dei container a Portovesme. Con i ritardi nel riavvio i rapporti tra azienda e sindacati sono diventati sempre più tesi, non sono mancati scioperi ed assemblee davanti ai cancelli. Attualmente la Sider Alloys attende che si concretizzino le garanzie Sace sugli investimenti per il rilancio ma serve il via libera dalle banche mentre i sindacati chiedono una svolta alla politica.

