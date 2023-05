«Un rigassificatore a Porto Torres»  

È arrivata dal ministero dell'Ambiente l'Autorizzazione integrata ambientale (Aia) per la nave rigassificatrice Golar Tundra nel porto di Piombino. Contestualmente sono iniziati i test per collaudare il rigassificatore, che sta ricevendo il primo carico di gnl dalla Maran Gas Kalymnos, nave metaniera greca proveniente dall’Egitto. Ieri è intervenuto il ministro Gilberto Pichetto Fratin, che nel suo intervento al Festival della Green Economy, parlando dei rigassificatori ha spiegato: «Oggi inizia Piombino che ha una capacità di 5 miliardi di metri cubi all'anno, arriverà Ravenna, si ragiona su Gioia Tauro e si dovrà implementare l'Adriatica. Ne aggiungeremo uno a Porto Torres».

Sottolinea il ministro: «Non risolviamo i problemi ambientali se non diamo la soluzione energetica peraltro già stabilita con una serie di date e step di impegni nazionali e internazionali. Il disegno energetico dell'Italia in pillole è, rispettando il 55% al 2030 di abbattimento e la neutralità al 2050, andare avanti nel contingente nella diversificazione dell'approvvigionamento. La garanzia dell'approvvigionamento, e non del prezzo, è data dai rigassificatori per usare il fossile di transizione che è il gas».

