Un rifugio per donne in pericolo 

Di parlarne ha poca voglia «perché mi riporta in mente ricordi che preferisco tenere sepolti: sono esperienze che ti segnano profondamente».

E quell’esperienza Sarah Paolucci, 52 anni, ce l’ha ancora racchiusa nel cuore come un macigno. Quello di cui non vuole parlare è un’aggressione in strada di cui è stata vittima qualche anno fa, ma che adesso è stata la molla che l’ha portata a far diventare il suo negozio di artigianato in via La Marmora un “Punto viola”.

Il rifugio

Uno spazio cioè dove qualunque donna che si senta sola e in pericolo mentre è in strada, possa rifugiarsi e sentirsi accolta per sfuggire all’aggressore o anche solo per trovare conforto. «Quando ho visto che c’era questa possibilità non ci ho pensato un attimo» racconta Paolucci, «mi sono candidata tramite l’associazione Donne per strada e sono stata scelta appunto come Punto viola».

Un traguardo, «che è per me molto importante e tutto è nato da una mia esperienza, quella appunto di essere stata vittima di un’aggressione proprio in strada. Potrei parlarne ma preferisco tenere per me quegli attimi, quegli istanti, quella paura. Il pensiero di poter aiutare qualcuna a far sì che non le succeda quello che è successo a me mi è di grande conforto».

Luci accese

E così nel suo negozio in via La Marmora l’artigiana ha prima di tutto sistemato una grande luce a led che lo rende visibile da lontano ed è in attesa di ricevere dall’associazione Donne per strada, le brochure e il drappo viola da sistemare all’ingresso.

«La città quando cala la sera, la notte non è sicura soprattutto per una donna che magari torna a casa da sola» dice ancora Paolucci, «e credo che sia importante sapere che puoi rifugiarti da qualche parte, se magari ti inseguono, se cercano di rubarti la borsa». Ma nel negozio Viola si potranno trovare anche conforto e parole di sostegno. «Io sono qua, pronta ad accogliere chiunque. Se qualcuna ha problemi in famiglia, è vittima di violenza, puoi venire a sfogarsi da me. Io certo non posso dare soluzioni ma posso mettere in contatto con le associazioni giuste che poi aiuteranno ad avviare un percorso».

Il progetto

E questo è solo l’inizio. «Ci credo molto a questo progetto» dice ancora Paolucci, «e vorrei sensibilizzare anche gli altri commercianti della città a fare la stessa cosa. A diventare anche loro un punto viola dove le donne possano trovare aiuto. Sarebbe molto bello creare una lunga onda di solidarietà».

L’appello è rivolto soprattutto «a quelle attività che restano aperte dopo le 20 come ristoranti, bar, pizzerie, perché è soprattutto la notte che una persona si sente più indifesa e che può sentirsi più forte se ha la consapevolezza di sentirsi accolta».

