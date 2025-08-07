«Un riferimento per il quartiere» 

Iniziare una attività ha sempre i suoi rischi, colmati dalla tenacia e dalla voglia di far bene. Tutto è ben ripagato se l’affetto della clientela per l’edicola di Marisella Scintu e Giovanni Satta a Portoscuso si rinnova da quasi quarant’anni. «Ho aperto nel 1986, cominciando con pochi quotidiani e poche riviste», racconta la titolare dell’edicola. Il passare degli anni determina, per forza, un cambiamento in richieste e interessi del cliente, ecco perché sapersi adattare appare, oggi più che mai, necessario.

«Col tempo abbiamo curato l’inserimento di molte testate, così da offrire un servizio migliore e un ventaglio di tipologie di prodotti ampio, come per esempio libri e cancelleria. Le esigenze del quartiere vanno ascoltate», nulla si lascia al caso, soprattutto, se si è un punto di riferimento per la comunità che ospita l’attività. «La mia edicola è un punto di riferimento per il quartiere. Lo siamo diventati piano e da molti anni, grazie all’offerta che proponiamo. E dopo il periodo del Covid siamo diventati importanti per tante persone anziane che hanno bisogno di supporto con l’informatizzazione».

Il racconto della edicolante di Portoscuso trasuda impegno, che dal 1986 non è mai vacillato, semmai aumentato, per evitare che qualcuno tra i clienti si sentisse trascurato. I mutamenti della società hanno aggiornato anche la più tradizionale delle attività: il calo del lavoro, crisi della zona industriale, emigrazione dei giovani. Ecco che, in un contesto complesso, l’edicola può essere un luogo sicuro in cui, ancora, ritrovare confronti genuini. «Mi auguro che il lavoro migliori con una prospettiva positiva di nuovo interesse da parte dei lettori. È fondamentale riuscire a far apprezzare di nuovo la lettura dei giornali a coloro che si sono disabituati, con prodotti di qualità». L’informazione rende una società più ricca e libera grazie alla conoscenza.

