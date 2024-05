«Un riferimento  per il quartiere» 

Un’edicola nata oltre vent’anni fa tra i quartieri Su Planu e Mulinu Becciu. La famiglia Deplano porta avanti, con dedizione, una tradizione che è riferimento per la comunità di appartenenza, in territorio del Comune di Selargius. In principio il punto vendita di quotidiani e rivista nacque come market per poi trasformarsi in un rinomato punto edicola, con articoli ricercati, in cui il valore aggiunto è la componente umana.

I clienti

«La nostra edicola è posizionata in modo strategico, vicino alla Chiesa e alle scuole, molti dei bimbi di ieri li abbiamo visti crescere, oggi sono dei professionisti che ancora vengono a trovarci per acquistare i nostri prodotti. La fiducia con le persone, con cui abbiamo ormai un rapporto solido, è fondamentale». La voce di Tonino Deplano conferma quanto la passione muova una grande attività. «Durante la pandemia, che ha sconvolto la vita di tutti nella sua improvvisa venuta, abbiamo con fortuna e rigore, continuato a lavorare. Anche nel periodo di ripresa non abbiamo mai interrotto le nostre vendite e la nostra presenza a favore dei nostri clienti», afferma ancora Deplano.

La novità

Il 2024 è l’anno che segna il passaggio di gestione per l’edicola di piazza Boiardo e la famiglia Deplano con profondo dispiacere ha deciso di cedere l’attività che comunque continuerà a lavorare. «A malincuore abbiamo fatto questa scelta. È tempo di lasciare, di dedicarci, ognuno di noi, alla pensione, goderci il tempo e riposare. Seguiremo il passaggio con attenzione assicurandoci che tutto prosegua per il meglio e che venga assicurata la giusta attenzione al cliente», conclude Tonino Deplano. L’era dell’edicola Deplano resterà nel ricordo di momenti di vita professionale, una memoria condivisa con il pubblico affezionato che ha sempre premiato i titolari dell’esercizio.

