Un ricco programma per l’estate 

Un ricchissimo programma per l’Estate domusnovese 2024 che decolla grazie a un budget di circa 30 mila euro. Il rocker bresciano Omar Perdini illuminerà Domus in Rock martedì 16 luglio (piazza Matteotti, 21.30) con “Goodbye Rock’n’Roll”, tappa della sua ultima stagione di esibizioni dal vivo. Ad impreziosire il calendario anche i Tazenda (9 agosto, parco Scarzella) e il live set dei Sa Razza (27 luglio, piazza Matteotti) inseriti nell’evento “Tra epoca e musica” della polisportiva Sud Ovest con anche le esposizioni di 100 tra auto e moto d’epoca.

Poi eventi collaudati come il connubio tra rock e birre artigianali di “Parco Birre” (3 agosto), l’attesa festa patronale dell’Assunta, il festival corale internazionale “Al sole della Sardegna”, il memorial “Pietro Concas” di calcio a 5 (23sima edizione) e quello di baseball “Enrico Fini” (50sima edizione) e la Sagra del fico d’india a cura della Pro loco. Oltre ad altri eventi sportivi e di danza, presentazioni di libri, proiezioni di film, mostre d’arte ed escursioni, spicca le novità delle sagre con quella della pecora (13 luglio) e del muggine (10 agosto). Ancora da definire il programma di alcuni eventi tra i quali anche il festival “MusichNovas”.

«Un mix di eventi ormai consolidati ed attesi – commenta l’assessore agli Spettacoli Davide Aru - e di novità pensate per soddisfare tutti i target e creare indotto per le nostre attività. Da giorni in tanti ci contattano in cerca di alloggi e b&b per poter assistere al concerto di Omar Pedrini».

