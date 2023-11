Un ricco programma per le feste di Natale  

Lavori in corso a Sant’Antioco per il ritorno dell’attesissimo, soprattutto dai bambini “Villaggio di Natale”. Si tratta di un appuntamento che, negli ultimi anni è diventato un punto di riferimento dell’intero Sulcis per la ricca programmazione e i suggestivi allestimenti.

Si comincia il 2 dicembre con l’accensione delle luminarie, il giorno successivo si prosegue con la tradizionale parata dei personaggi Disney per le vie del centro e, fino al 7 gennaio 2024, ogni fine settimana ci saranno i mercatini di Natale in corso Vittorio Emanuele, la Casa di Babbo Natale in Piazza Italia e vari intrattenimenti

Il cuore del Villaggio sarà il centro – spiega l’assessora al Turismo e alle Attività produttive Roberta Serrenti – per i cittadini e i turisti sono in programma tanta buona musica e degustazioni di prodotti tipici, circondati dalle tradizionali casette di legno e dalle festose luminarie. Il tema di quest’anno è quello delle fiabe e saranno promossi temi quali sostenibilità, importanza del commercio di prossimità e sostegno generale alla comunità. Argomenti ampi, importanti e fondamentali per il futuro. Vogliamo che quello del Natale sia un progetto condiviso con la cittadinanza. Auspichiamo la partecipazione di tutti gli attori potenzialmente coinvolti e ringrazio il centro commerciale naturale “Welcome to Sant'Antioco” per la collaborazione». Il sindaco Ignazio Locci ha sottolineato che il cartellone natalizio sia ormai un evento irrinunciabile: «Ci siamo sempre impegnati per cercare di assicurare emozioni vere, tipiche di questo periodo magico, e siamo certi di riuscire nell’intento anche quest’anno. Auguro a tutti gli organizzatori buon lavoro». Nei prossimi giorni saranno forniti tutti i dettagli dei singoli eventi in programma. (s. g.)

