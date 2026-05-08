VaiOnline
Domusnovas.
09 maggio 2026 alle 00:49

Un ricco programma per la sagra di Sant’Ignazio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ha preso il via ieri (attività e progetti per bambini del progetto “Three” con Maria Paolucci e show delle scuole di danza) con una buona cornice di pubblico, la festa in onore del co-patrono Sant’Ignazio da Laconi, organizzata dall’omonimo comitato nell’omonima piazza del rione Cracchera. La quattro giorni di kermesse prosegue oggi alle 13 con la collaudata sagra del pesce curata dalla polisportiva Sud Ovest per poi culminare, alle 21.30, nello spettacolo musicale offerto da La Kombriccola (Vasco Rossi Tribute). Il giorno clou è domenica con un nuovo appuntamento con la sagra del pesce (13) a cura della Sud Ovest, e, alle 18.30, con la partenza della grande processione che trasporterà il simulacro del santo per tutto il paese. Enorme il seguito previsto: si va dal giogo di buoi di Raffaele Lebiu alla confraternita della Madonna Addolorata ed all’arciconfraternita del SS Crocifisso di Villanova (Cagliari), passando per un grande stuolo di cavalieri e gruppi folk. Presenti anche la banda musicale Pietro Mascagni e suonatori di organetto e launeddas. A seguire la cascata pirotecnica e la benedizione e distribuzione del paese offerto dai panificatori di Domusnovas. Lunedì, alle 18, la messa sarà presieduta da monsignor Mario Farci, vescovo di Iglesias e vedrà l’animazione del Piccolo coro della Catechesi. Alle 21.30 la farsa dialettale di Salvatore Angelo Spanu “E’ torrau Licu”, che verrà messa in scena dalla compagnia teatrale di Musei “Brullas e Beridadis”, chiuderà la kermesse.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’isola e l’Europa

«Continuità territoriale da ripensare»

L’ex premier Letta a Cagliari: sinora modelli poco incisivi, serve una battaglia comune 
Alessandra Carta
agricoltura

«Costi impazziti, campagne allo stremo»

Da Cagliari l’appello di Coldiretti e del ministro Lollobrigida all’Ue: «Meno tasse» 
Roberto Murgia
Il caso

Delitto Mocci: caccia al quarto uomo

I Ris potrebbero svelare il nome del complice della rapina e dell’omicidio 
Francesco Pinna
Garlasco

E Sempio disse: «Il sangue c’era»

Intercettazioni e appunti: alla scoperta delle carte dell’inchiesta sul delitto 
Le crisi

Colpite due petroliere iraniane Ira di Teheran, minaccia Usa

Intanto la Casa Bianca annuncia tre giorni di tregua in Ucraina 
Fiera Nautica.

Pronti per la sfida in mare aperto

Il vice ministro Valentini: «Formazione, Olbia può essere polo nazionale» 
Caterina De Roberto
Mobilità.

FlixBus sbarca nell’Isola, al via da giugno

La low cost coprirà la Cagliari-Alghero, passando da Sanluri, Oristano e Sassari 
Il focus.

Poetto, la posidonia non si tocca

L’assessora: è una risorsa, per ora resta lì. I balneari: mette in fuga i turisti 
Mauro Madeddu