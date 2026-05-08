Un ricco programma per la sagra di Sant’Ignazio 

Ha preso il via ieri (attività e progetti per bambini del progetto “Three” con Maria Paolucci e show delle scuole di danza) con una buona cornice di pubblico, la festa in onore del co-patrono Sant’Ignazio da Laconi, organizzata dall’omonimo comitato nell’omonima piazza del rione Cracchera. La quattro giorni di kermesse prosegue oggi alle 13 con la collaudata sagra del pesce curata dalla polisportiva Sud Ovest per poi culminare, alle 21.30, nello spettacolo musicale offerto da La Kombriccola (Vasco Rossi Tribute). Il giorno clou è domenica con un nuovo appuntamento con la sagra del pesce (13) a cura della Sud Ovest, e, alle 18.30, con la partenza della grande processione che trasporterà il simulacro del santo per tutto il paese. Enorme il seguito previsto: si va dal giogo di buoi di Raffaele Lebiu alla confraternita della Madonna Addolorata ed all’arciconfraternita del SS Crocifisso di Villanova (Cagliari), passando per un grande stuolo di cavalieri e gruppi folk. Presenti anche la banda musicale Pietro Mascagni e suonatori di organetto e launeddas. A seguire la cascata pirotecnica e la benedizione e distribuzione del paese offerto dai panificatori di Domusnovas. Lunedì, alle 18, la messa sarà presieduta da monsignor Mario Farci, vescovo di Iglesias e vedrà l’animazione del Piccolo coro della Catechesi. Alle 21.30 la farsa dialettale di Salvatore Angelo Spanu “E’ torrau Licu”, che verrà messa in scena dalla compagnia teatrale di Musei “Brullas e Beridadis”, chiuderà la kermesse.

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