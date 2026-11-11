Cagliari è una città che invecchia. Un residente su tre ha più di 65 anni, oltre 24mila hanno superato i 75 e circa 15mila anziani vivono soli. Numeri che raccontano una trasformazione demografica destinata a cambiare profondamente i bisogni della città. Per affrontarla, il Consiglio comunale ha approvato ieri all’unanimità una mozione proposta da Roberto Mura, consigliere di minoranza di Alleanza Sardegna, condivisa dalla commissione Salute e Benessere e votata ieri all’unanimità dal Consiglio. Obiettivo: costruire una rete di prevenzione, assistenza e sostegno alle famiglie, puntando sull’invecchiamento attivo. «Dobbiamo cambiare il modo di affrontare l’invecchiamento della popolazione», spiega Mura. «Non basta occuparsi delle persone fragili o non autosufficienti. Bisogna intervenire prima, creando le condizioni perché gli anziani possano mantenere autonomia, relazioni sociali e partecipare alla vita della città».

La mozione impegna la Giunta a trasformare i centri di quartiere in presidi di prossimità, con attività di prevenzione e orientamento ai servizi. Particolare attenzione viene riservata all’Alzheimer e alle malattie neurodegenerative. Tra gli obiettivi, anche condomini solidali e nuove forme di assistenza. ( ma. mad. )

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