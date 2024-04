Un reportage sul ritorno dei grifoni 

Quindici grifoni sono stati liberati nei giorni scorsi nel cantiere gestito dall’Agenzia Forestas, nel territorio comunale di Villasalto. La storia è raccontata in un video reportage che documenta il ritorno dei grifoni nel Sud Sardegna dopo 80 anni. Le immagini raccontano tutte le fasi più importanti di un progetto sulla conservazione degli habitat e degli ecosistemi in Sardegna: l’arrivo dei grifoni dalla Spagna, la quarantena nel centro di Bonassai, i controlli veterinari, il trasferimento nella voliera in cui hanno soggiornato dallo scorso maggio sino a qualche giorno fa, l’inanellamento, la decolorazione delle penne e la dotazione del gps per renderli riconoscibili e poterne tracciare spostamenti e abitudini. «Tutto è stato è stato documentato e tradotto in un filmato – si legge in una nota stampa - poi arricchito dai contributi del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari, Agenzia Forestas, Corpo Forestale».

