«Un registro di nascita per i bambini  di coppie omogenitoriali»  

«Vogliamo che le tutte le famiglie, senza alcuna distinzione, si sentano accolte. Vogliamo che sappiano che a Villamassargia hanno ora la possibilità di trascrivere gli atti di nascita dei loro figli a prescindere da come o dove i bambini siano stati concepiti. Non si tratta di incoraggiare forme di maternità alternativa ma solo di tutelare i diritti dei minori che già esistono e che sono sovrani, piaccia o meno la modalità con cui questi bambini sono venuti al mondo». Attraverso le parole della sindaca Debora Porrà, Villamassargia prende una posizione netta sull’attualissimo e spinoso dibattito riguardante il riconoscimento dei diritti delle famiglie omogenitoriali di veder trascritti sui registri anagrafici dei Comuni gli atti di nascita dei figli concepiti all’estero.

«Vogliamo che le tutte le famiglie, senza alcuna distinzione, si sentano accolte. Vogliamo che sappiano che a Villamassargia hanno ora la possibilità di trascrivere gli atti di nascita dei loro figli a prescindere da come o dove i bambini siano stati concepiti. Non si tratta di incoraggiare forme di maternità alternativa ma solo di tutelare i diritti dei minori che già esistono e che sono sovrani, piaccia o meno la modalità con cui questi bambini sono venuti al mondo». Attraverso le parole della sindaca Debora Porrà, Villamassargia prende una posizione netta sull’attualissimo e spinoso dibattito riguardante il riconoscimento dei diritti delle famiglie omogenitoriali di veder trascritti sui registri anagrafici dei Comuni gli atti di nascita dei figli concepiti all’estero.

La scelta

Grazie all’approvazione del Consiglio comunale, infatti, il Comune sulcitano (3500 abitanti), tra i primissimi in Sardegna, ha appena istituito un proprio apposito registro per le trascrizioni che prevede l’indicazione, in qualità di genitori, di entrambe le persone che si sono consapevolmente assunte la responsabilità della procreazione. Una decisione che tiene naturalmente conto dell’esplicito divieto, in Italia, di ricorrere a tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte delle coppie dello stesso sesso, ma che tiene anche in considerazione l’assenza di specifici divieti nell’accogliere atti di registrazione di figli nati a seguito di tecniche di procreazione praticate all’estero. In diverse grandi e piccole città italiane (per prima Milano ma poi anche Bologna, Treviso, Finale Ligure e non solo) i rispettivi sindaci hanno già proceduto a favorire le trascrizioni nelle anagrafi comunali (senza passare per percorsi giudiziari) andando però incontro (emblematico proprio il caso di Milano) al “no” delle Prefetture, le quali hanno recepito la decisione del Governo del 14 marzo di bloccare le iscrizioni nelle anagrafi dei figli di coppie omogenitoriali.

Non volendo incorrere negli stessi blocchi la sindaca Porrà specifica che il registro che è stato attivato a Villamassargia non coincide con quello dell’anagrafe: «Non vogliamo andare contro la legge, questa decisione è un atto simbolico con il quale vogliamo dare impulso propositivo al Parlamento affinché modifichi la normativa e ponga fine alla violazione dei diritti preminenti del minore. Venendo a mancare l’indicazione di uno dei genitori, infatti, il minore potrebbe avere problemi a ricevere l’eredità in caso di decesso o allontanamento dell’altro genitore, potrebbe non godere del diritto al mantenimento, all’istruzione e non solo».

Il dibattito

Adottata anche a seguito del dibattito scaturito dal caso di Milano, la decisione del Comune di Villamassargia ha inteso recepire gli inviti dell’Unione Europea, le mozioni di +Europa e Radicali Italiani e, contemporaneamente, gli appelli rivolti a tutti i sindaci sardi da parte della Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza Carla Puligheddu, la quale ha proposto anche l’adozione del Certificato europeo di filiazione, ovvero di un documento attestante il diritto dei genitori di essere riconosciuti come madri e padri dei propri figli in tutti gli stati dell’Unione Europea. Un documento di tutela per il minore che Debora Porrà ha chiesto venga adottato in tutti i Comuni sardi («So – dice– che anche Elmas si sta già muovendo in questa direzione») con una richiesta ufficiale inviata all’Anci Sardegna.

Il dibattito nel Consiglio comunale di Villamassargia ha visto tutti concordi ma ha anche registrato l’astensione di Fabio Secci della minoranza: «Ricordo - ha affermato - che la procreazione assistita è vietata in Italia e che in ogni caso si tratta di un’invasione del contesto europeo su quello nazionale. Invito la sindaca a lasciar perdere questioni che non competono al Consiglio comunale».

