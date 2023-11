Un regalo per salvare vite umane  

Una scatola che può valere una vita. E dentro c’è una magia della scienza, un defibrillatore. Un oggetto indispensabile per salvare chi ha un attacco cardiaco, e presto a Sestu ce ne saranno due in più. È il regalo che Alessio Orrù, 41 anni, e Desideria Aprea, 36, hanno voluto fare alla città. «Un modo per ringraziare dopo dieci anni di attività a Sestu», racconta Orrù, che ha fondato la sua azienda nel 2013, ovvero un’agenzia funebre: «È un lavoro che amo», spiega con grande sensibilità, «e cerco sempre di rendere omaggio a chi ci lascia».

La prevenzione

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con una società che si occupa di risarcimento danni. Chi si prende cura del passaggio all’aldilà dunque salverà delle vite, perché come dice Orrù, «non si può restare insensibili davanti ad una tragedia, specie quando si sa che con una piccola spesa e prendendo una precauzione era possibile salvare qualcuno». Non si contano infatti le notizie di persone che sono state salvate grazie a un defibrillatore, e sono ancora purtroppo molte anche quelle di chi non ce l’ha fatta perché non ne aveva uno a disposizione. Quella di Orrù è un’attività familiare, composta da lui e dall’ex compagna: «anche nostra figlia Diamante, quando l’ha saputo, è stata subito felice perché ci tiene davvero, e si è sentita parte di questo gesto».

Il posizionamento

Ieri c’è stato un incontro in Comune, per definire i dettagli. Prossimamente ci sarà la consegna degli apparecchi salvavita. Il primo defibrillatore verrà consegnato alla chiesa di San Giorgio Martire, probabilmente per l’oratorio, anche se la posizione certa è ancora da decidere. Mentre il secondo andrà al Comune, all’altezza di piazza Gramsci, con tutta probabilità nel nuovo centro anziani che aprirà prossimamente. Da fissare con precisione anche la data della consegna, che dovrebbe essere per l’otto dicembre, con una cerimonia a cui parteciperà anche il parroco di San Giorgio, don Sergio Manunza.

Come usarli

Intanto Orrù ha donato anche il costo dei corsi, perché i defibrillatori devono essere usati solo da personale qualificato. «È un bel gesto che mi ha colpito tanto», dichiara don Manunza, «un vero segno di attenzione verso chi è in difficoltà». A Sestu comunque sono già presenti defibrillatori nel Comune, nelle scuole, e anche nelle strutture sportive. «Abbiamo accolto con piacere e con gioia questo gesto da parte di un cittadino che ha voluto dimostrare in modo anche più speciale di essere parte della nostra comunità», dichiara la sindaca Paola Secci. «Siamo fieri di avere cittadini così. Presto festeggeremo la donazione di Alessio e Desideria con una bella cerimonia».

