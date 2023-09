«Un referendum sul Tyrrhenian link» 

Un referendum per far decidere ai selargini sul progetto delle due stazioni elettriche che Terna intende realizzare nell’agro, di fatto con il benestare concesso di recente dalla Regione. A proporlo è il consigliere comunale di minoranza Mario Tuveri, capogruppo di Selargius cambia, con una mozione che sarà discussa nella prossima riunione del Consiglio comunale, dopo mesi di lotte da parte di cittadini e ambientalisti, compreso il comitato “No Tyrrhenian Link” nato in città.

Nel documento Tuveri sottolinea la «mancata consultazione della cittadinanza ha determinato il nascere di proteste e lamentele soprattutto da parte di cittadini proprietari di terreni nel territorio di Selargius interessati dalle opere che Terna si appresta a realizzare e dalla posa del Tyrrhenian Link, sfociate nella costituzione di un comitato spontaneo a tutela dell’agro di Selargius».

E ribadisce «la mancanza di correttezza da parte del sindaco sia durante la scorsa consiliatura che in quella attuale, per non aver adeguatamente informato la cittadinanza di Selargius dell’opera che intendeva realizzare Terna e, soprattutto, per averla esclusa dal processo decisionale».

Da qui la proposta di indire un referendum «per consentire la partecipazione attiva dei cittadini ad una decisione importante per l’agro di Selargius, come quella relativa al passaggio del cavo Tyrrhenian Link e alla realizzazione di due sottostazioni».

