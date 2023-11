«Un referendum per la Provincia» 

Seui chiede alla Regione il referendum consultivo per la scelta della Provincia di cui fare parte, tra l’Ogliastra e la Città metropolitana di Cagliari. Durante l'ultima riunione del Consiglio comunale si è proceduto alla presa d'atto delle firme raccolte dal comitato spontaneo di cittadini nel 2022 e alla approvazione del documento. Qualora però il governo regionale non provvedesse all'indizione della consultazione referendaria in tempi ragionevolmente brevi, sarà direttamente il Comune a disporla, deliberando successivamente l'adesione all'ente intermedio indicato dalla maggioranza dei cittadini residenti. Così ha spiegato il sindaco Fabio Moi.

All'ordine del giorno anche il dimensionamento scolastico. L'istituto comprensivo globale “Filiberto Farci” dal prossimo anno perderà segreteria e presidenza. Impossibile mantenere l'autonomia con i suoi 130 alunni, quando le linee ministeriali indicano il limite minimo di 400 iscritti. Necessaria dunque una vigorosa inversioni di rotta che liberi questo fondamentale presidio di istruzione dalle servitù aritmetiche. Il Consiglio ha deliberato perciò l'adesione alla proposta avanzata in Regione dall'Anci per la tutela e salvaguardia dell'istruzione nelle aree montane.

Accordo con Forestas per il turn over dei cantieri. Nessuna trattativa con l'amministrazione locale: per le nuove assunzioni, l'Agenzia regionale ha indicato unilateralmente condizioni e termini. Nei prossimi tre anni saranno assunti sette operai, in gran parte entro la fine del 2023. Criteri di priorità: età e reddito.

