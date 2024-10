«Un referendum contro la speculazione» 

«Il referendum è a nostro avviso l'unico strumento possibile per chiamare il popolo sardo a esprimersi». Lo ha detto ieri in piazza Garibaldi a Cagliari, l’avvocato Michele Pala, promotore del referendum “No aree idonee”, durante la manifestazione organizzata da “La Coalizione”, il Comitato referendario per il No alla speculazione energetica in Sardegna.

«La Pratobello 24 – afferma Pala - ha fatto già tanto e va reso merito a chi ha voluto sostenere questa iniziativa che è nel solco di quello che noi stiamo facendo col referendum e sul quale noi chiamiamo tutti naturalmente a raccolta».

Cagliari è la prima piazza, ma il comitato non esclude di andare in tutti i 377 dell’Isola per sensibilizzare e informare i sardi. «Il problema è talmente vasto, talmente grande, che richiede assolutamente una coscienza di popolo e noi pensiamo che i sardi, forse per la prima volta nella storia, di fronte ad un avversario così grande, così potente, debbano unirsi, stringersi assieme e, in un'unica voce, parlare attraverso il referendum», prosegue l’avvocato ricordando che «l’iter che ci porterà al voto è un percorso di mobilitazione, informazione e coinvolgimento della popolazione. Saranno i sardi a esprimere col voto la propria opinione su una questione determinante per il futuro dell’Isola».

In piazza anche il medico romano Mariano Amici: «La Sardegna ha una vocazione del tutto diversa da quella industriale. È il gioiello dell'Italia non possiamo distruggerlo con certe politiche che sono diseconomiche per questa terra, ma sono fortemente dannose anche per la salute».

