«Un Redentore da primato» 

Prende fiato, giusto un istante. D’altronde, Pasqualino Apuzzo ha le idee molto chiare sul fine settimana appena trascorso: «Dal mio punto di vista è stata la migliore festa del Redentore degli ultimi anni», ammette senza tentennamenti, dal suo locale fresco di inaugurazione affacciato sul corso Garibaldi. «Abbiamo lavorato benissimo il sabato, per la sfilata delle maschere. È andata molto bene pure la domenica, per il corteo degli abiti tradizionali».

La proposta

Le facce sono distese, sebbene molti esercenti avanzino una richiesta: «Perché non riportare alla domenica pomeriggio la sfilata degli abiti?», si domanda Ivan Deriu, presidente provinciale Fipe. «È stata una buona edizione, se parliamo di ambiente e qualità, però gli affari potevano essere migliori. C’è troppo stacco tra l’evento della mattina e il festival del folclore che inizia alle 19».

Riflessioni

Dopo un fine settimana intenso, andato ottimamente sia sul fronte presenze sia dal punto di vista organizzativo, adesso è tempo di riflessioni. Di ragionamenti improntati al futuro, magari di critiche costruttive dopo quella 125esima edizione della festa del Redentore che ha lasciato in eredità circa 15 mila visitatori. Nuoro si interroga, traccia un bilancio. Le attività commerciali, bar e ristoranti in testa, rimarcano un concetto: «Dobbiamo fare in modo che gli eventi della domenica siano ravvicinati», spiega Ivan Deriu. «Al termine della sfilata, all’ora di pranzo, tanti visitatori hanno deciso di andare via e lasciare la città. Semplicemente perché l’appuntamento successivo, il festival regionale del folclore, iniziava alle 19. Ecco, dobbiamo cercare di “trattenere” a Nuoro, per l’intera giornata, il maggior numero di visitatori. Allo stadio Frogheri, la sera, il pubblico era composto perlopiù da persone del posto. Quindi, in sintesi: un Redentore buono, gli affari sono andati bene ma potevano andare molto meglio».

Entusiasmo

Le ricadute economiche da una parte, immediatamente valutabili e confrontabili con le precedenti edizioni della festa-simbolo. Le cartoline dall’altra, quelle immagini indelebili che l’ospite attento ed esigente si porterà appresso nel tempo. Quindi, la sensazione è che i giudizi finali, le “recensioni” lasciate da turisti e vacanzieri, siano alquanto positive. «Sono venuta dodici mesi fa, sono ritornata pure quest’anno», confessa una turista romana, con accanto il marito. «Cosa importante: ritornerò pure il prossimo anno. Le vostre tradizioni mi affascinano, gli abiti sono stupendi. Da donna, poi, ho un debole per i vostri gioielli». Pietrina Contini, nuorese da 50 anni trapiantata in Toscana, sentenzia: «Il nostro è uno spettacolo meraviglioso. Le radici non si scordano mai».

