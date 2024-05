Un Real Madrid infinito elimina il Bayern Monaco 

Real Madrid 2

Bayern Monaco 1

Real Madrid (4-3-3) : Lunin; Carvajal, Rugiger, Nacho, Mendy; Valverde (36’ st Joselu), Tchouameni (25’ st Camavinga), Kroos (25’ st Modric); Rodrygo (36’ st Diaz), Bellingham (55’ st Militao), Vinicius. Allenatore Ancelotti.

Bayern Monaco (4-2-3-1) : Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui; Laimer, Pavlovic; Sané (31’ st Kim), Musiala (40’ st Muller), Gnabry (27’ Davies); Kane (40’ st Choupo-Moting). Allenatore Tuchel.

Arbitro : Marciniak (Polonia).

Reti : 68’ Davies, 88’ e 92’ Joselu.

Madrid. Quasi spacciato, il Real Madrid impone ancora una volta la legge del Bernabeu, ribalta il Bayern Monaco con un uno-due in soli 4’ e si qualifica per la finale di Champions League in programma il primo giugno allo stadio Wembley di Londra. La 18esima della sua storia. Carletto Ancelotti può festeggiare dopo essersela vista brutta, perché i tedeschi sono andati vicini a eliminarlo e, non fosse stato per un errore del portiere Neuer (sino ad allora il migliore dei suoi), forse sarebbero riusciti nell’impresa: vincere nell’inferno dei Blancos. È andata diversamente, e tutto sommato è giusto così: dopo un primo tempo abbastanza bloccato, con una leggera prevalenza dei padroni di casa, nella ripresa il Real ha dettato i ritmi e creato occasioni su occasioni. Vinicius è stato inarrestabile, e solo incidentalmente i bavaresi hanno fatto visita dalle parti dell’estremo difensore Lunin, anche se in alcune di esse Kane e compagni sono andati vicini alla rete.

Sino alla prodezza di Davies, che dal vertice sinistro dell’area ha lasciato partire una conclusione a giro che si è infilata in porta. A quel punto il tecnico Tuchel ha blindato la difesa, togliendo il centravanti, e il Real ha cominciato a stringere gli avversari nella loro metà campo. Quando il tempo regolamentare stava per scadere, Neuer ha perso un pallone su una conclusione non difficile consentendo al neo entrato Joselu di pareggiare. Era l’88’. Dopo 4’ lo stesso Joselu, tedesco, ha infilato in rete la palla del 2-1. Dopo 15’ di recupero, e un gol annullato per fuorigioco a De Ligt (con polemiche annesse), il fischio finale. Il Real sfiderà il Dortmund: inutile dire che l’undici di Ancelotti è favorito e sogna la 15esima Coppa.

