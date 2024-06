Un ramo si stacca dall’albero e colpisce una donna 

Cade un ramo dall’albero e una signora resta ferita. È successo ieri mattina intorno alle 11 quando Giovanna Mannai, 60 anni di San Giovanni Suergiu, transitava con l’auto condotta dal marito in via Polo, proprio di fronte ai palazzi del rione “Villaggio”. Un ramo sulla carreggiata impediva il passaggio dell’auto e la donna è uscita dall’abitacolo per liberare la strada. Proprio in quel momento, un altro ramo è caduto improvvisamente dall’albero colpendola in pieno. Accasciata a terra, la donna è stata subito soccorsa dal marito e da alcuni passanti. Sul posto è intervenuta un’ambulanza dei volontari del soccorso di Calasetta mentre una pattuglia della Polizia Locale oltre a registrare l’accaduto, ha provveduto a favorire la circolazione del traffico automobilistico.

Dolorante ma vigile, è stata trasportata all’ospedale Sirai di Carbonia, dove le condizioni della malcapitata signora non sono apparse gravi ed è stata ricoverata in codice verde. L’episodio si è verificato in un’area sottoposta recentemente ad operazioni di manutenzione del verde pubblico e la caduta dei rami pare sia stata determinata dal forte vento di maestrale che soffia da due giorni. Sono intervenuti gli operai del Comune di Sant’Antioco e la Protezione civile.

