Un ramo gigante crolla lungo la strada per l’Ortobene 

Pericolo su strada in cima al Monte Ortobene. Mercoledì mattina un grosso ramo è caduto sull'asfalto a circa un chilometro dal parcoA sollecitare la rimozione sono stati i residenti e, come sempre, il Comitato Monte Ortobene ultima spiaggia, impauriti per la tragedia sfiorata. «In quel momento sarebbe potuto passare chiunque, in auto o a piedi. Un ramo così grosso non lascia scampo - dice il presidente del Comitato, Antonio Costa, che parla anche per i residenti -. Da anni sollecitiamo Provincia e Comune per il pericolo costante sulle strade che conducono al Monte, affinché mettano in sicurezza i costoni molto friabili e tutti gli alberi che si affacciano alla carreggiata. Finora la tragedia si è solo sfiorata».

