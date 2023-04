Un Rally Italia per 90 equipaggi 

Pubblicato il Regolamento Particolare di Gara e aperte le iscrizioni al 20º Rally Italia Sardegna, 5ª prova del Mondiale Wrc che si correrà dal primo al quattro giugno con base a Olbia. Fissata la soglia di 90 equipaggi, che potranno iscriversi fino al 2 maggio, data in cui verrà resa nota la Rally Guide 2. Ai sardi, riservata una riduzione del 50% sulla tassa d’iscrizione. La manifestazione iridata organizzata dall’Aci col supporto della Regione Sardegna prevede 322,75 km crono, 1170 totali e 19 speciali, tra cui spicca, nella giornata di venerdì, la “Monte Lerno-Sa Conchedda” di 49,90 km.

Rallycross

Intanto, attesa per il doppio round tricolore di Rallycross del 29-30 aprile. Il Campionato Rx si aprirà nel weekend di Pasqua a Maggiora e al via ci sarà anche il plurititolato Valentino Ledda, poi il circus si sposterà alla Ittiri Rally Arena, dove sabato 29 si disputerà la 2ª prova stagionale (coef. 2) e domenica 30 la 3ª, in modalità “reverse”. «Teniamo tantissimo alla presenza della Sardegna in una gara così importante e, per avvicinare ancora di più i piloti a questa specialità, riserveremo uno sconto del 20% sull’iscrizione ai primi 20 sardi che completeranno la pre-iscrizione entro il 18 aprile», ha spiegato l’organizzatore Gianni Marmillata.

Slalom

Il 29-30 aprile si correrà anche il 6º “Città di Loceri”, 2ª prova dell’Italiano Slalom con validità Trofeo Nord e Coppa Aci Zona 2. «Sarà un’edizione impegnativa e non vediamo l’ora di riportare i piloti a Loceri. Siamo orgogliosi di farlo al fianco dell’Aci Sport e del Comune di Loceri con collaborazioni nuove e confermate perché continuiamo a credere nella specialità dello slalom, che resta uno sport giovane e molto dinamico», ha commentato all’apertura delle iscrizioni Fabrizio Seoni, presidente di Ogliastra Racing, che organizza con Arbus ProMotors. ( v.ch. )