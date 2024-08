Un rally da mufloni con tanti big al via 

I protagonisti in azione e quelli muti e immobili. Alcuni dei migliori biker internazionali e alcuni dei paesaggi della Barbagia, immutabili nella loro bellezza selvaggia, , dovre si arrampicano i mufloni e si esalta la brutalità dello sforzo richiesto a chi va in mountain bike. La ricetta del Rally di Sardegna Mtb non cambia negli anni, perché non cambiano gli chef (Wild Track, con Giando Nieddu maitre di sala), semmai si arricchisce la lista degli invitati.

Come annunciato nella presentazione ospitata (non è un caso, ovviamente), dall’assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu, tra i partecipanti ci saranno l’ex iridato Marathon Periklis Ilias (campione di Grecia) il campione olimpico di Londra 2012, Jaroslav Kulhavy, Diego Rosa, campione italiano Marathon 2023 (è stato anche professionista su strada assieme a Fabio Aru), l'olandese Hans Becking e il due volte campione d’Europa Alexey Medvedev, assieme ai compagni del Dmt Racing Team, Mattia Toccafondi e Peter Menghetti. Tra le donne, Monica Calderón e la due volte campionessa italiana Claudia Peretti, fresca di bis tricolore e di bronzo agli Europei Marathon.

In questa manifestazione itinerante, che ricalca i meccanismi di una corsa a tappe (con ordini d’arrivo giornalieri e classifica generale), partenza e arrivo sono quest’anno ad Aritzo. Mercoledì alle 11, da Bau Ponte, il cronoprologo di 12,6 per saggiare il territorio e affrontare i primi 500 metri di dislivello. Poi le tre tappe: giovedì Desulo-Tonara-Desulo (70,7 km e 2.500 metri di dislivello), venerdì la Seulo-Sadali- Seui-Seulo (66,9 e 2.300), sabato la Aritzo-Gadoni-Aritzo (48,3, 1.800) e le premiazioni. «I nostri atleti percorreranno 200 chilometri con un dislivello di 7mila metri in quattro giorni», ha sintetizzato il coordinatore Gian Domenico Nieddu. ( c.a.m. )

