Un raid israeliano uccide sei operatori dell’Onu «Ma tre erano di Hamas» 

Tel Aviv. Forti proteste dell’Onu e di molti Paesi occidentali per il quinto attacco delle forze israeliane contro la scuola Al-Jacuni, nel campo profughi di Nuseirat, che ospita circa 12mila persone. Tra le 18 vittime dei bombardamenti dell’Idf ci sono sei operatori dell’Unrwa, l’agenzia dell’Onu per i rifugiati palestinesi. «Quello che sta accadendo a Gaza è completamente inaccettabile - ha scritto su X Antonio Guterres, direttore generale dell’Onu - Una scuola trasformata in un rifugio è stata colpita dagli attacchi di Israele. Sei dei nostri colleghi dell’Unrwa sono fra le vittime. Queste drammatiche violazioni della legge umanitaria internazionale devono fermarsi ora». Davanti alla raffica di proteste, Israele - che sostiene di aver agito prestando la massima attenzione a non colpire civili innocenti - ha detto di aver identificato tra le vittime nove miliziani di Hamas. Tre figurano anche fra i sei morti denunciati dall’Unrwa. Una doppia identità (personale dell’Unrwa che fiancheggia o opera anche per conto di Hamas) già denunciata più volte dalle autorità israeliane.

Intanto un’auto è esplosa a Ramla, 40 chilometri da Tel Aviv, causando quattro morti e numerosi feriti. Secondo gli inquirenti però potrebbe trattarsi di un episodio di criminalità e non di terrorismo. Resta invece alta la tensione al confine con il Libano, da dove continuano a partire i razzi di Hezbollah alla volta della Galilea. Mentre due ragazzi, rispettivamente di 17 e 12 anni, secondo i media libanesi, sono stati uccisi da missili israeliani lanciati sulla regione costiera di Tiro.

