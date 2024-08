Un quindicenne e una bimba di dieci anni salvati dai bagnini 

Un ragazzino di 15 anni di San Gavino e una bambina di dieci anni di Guspini hanno rischiato di annegare ieri nelle acque agitate della Costa Verde. Il primo, attorno alle 16, nella spiaggetta tra Pistis e Senna 'e Sarca, è stato salvato da due bagnini in servizio a Pistis, Matteo Melis e Riccardo Spano, che si sono precipitati in quel tratto roccioso distante un chilometro dalla loro postazione e sono riusciti a mettere in salvo il loro compaesano in difficoltà.

La bimba di dieci anni si è trovata in difficoltà a Gutturu ‘e Flumini alle 19,30 quando i bagnini Nicola Virgilio e Camilla Sanna avevano già terminato l’orario di lavoro: mentre si stavano rivestendo, hanno sentito le grida disperate della bambina e degli altri bagnanti e sono intervenuti nel giro di pochi minuti, riuscendo a portarla a riva sana e salva.

Ieri il mare nella Costa Verde era mosso e in tanti bagnanti hanno evitato di entrare in acqua per via delle onde e delle forti correnti. Sia tra Pistis e Senna 'e Sarca sia a Gutturu ‘e Flumini soltanto il pronto intervento degli addetti al salvamento organizzato dal Comune ha impedito una tragedia. (s. r.)

