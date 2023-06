Un questionario per il turista 

Come migliorare l’accessibilità al centro storico di Posada e godere delle suggestioni regalate dalle viuzze che si inerpicano nella rocca sovrastata dal castello della Fava? È questo l’obiettivo da cui nasce l’ultima iniziativa promossa dal comune di Posada in collaborazione con l’Unione dei Comuni del Montalbo, il Parco di Tepilora e la Riserva di Biosfera Montalbo-Tepilora-Rio Posada dell’Unesco. Attraverso il Centro di educazione ambientale, l’amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Ruiu, ha lanciato un’indagine sulle abitudini degli abitanti e dei turisti che ogni giorno visitano la rocca. Collegandosi ad un sito web specifico (https://forms.office.com/e/GEscVVeVxA) viene chiesto di compilare un questionario per rilevare commenti e suggerimenti.

