«Un quartiere residenziale a Santa Lucia» 

Strade, abitazioni, servizi e spazi per la comunità. Lo vedremo così, tra qualche anno, il terreno ampio 5 ettari che costeggia corso Africa, da via Cagliari a via Sassari, in località Santa Lucia. Anziché giostre durante la festa dedicata alla Santa e campo incolto nel resto dell’anno, le opere di urbanizzazione primaria (strade, fognature, rete idrica ed elettrica, illuminazione pubblica e verde attrezzato) e secondaria (aree verdi, centri culturali, impianti sportivi e altri servizi) doteranno “Santa Lucia” di infrastrutture che ne faranno un quartiere residenziale di tutto rispetto, dando valore ai terreni di proprietà di circa 700 cittadini che hanno partecipato alla lottizzazione.

Il risultato

Mario Puddu, sindaco con delega all’Urbanistica, ha annunciato che per Assemini è un «momento storico» in tema di architettura urbana. Durante il Consiglio comunale di giovedì sono stati adottati il piano attuativo di ristrutturazione urbanistica (Ru) nei pressi di via Piave nonché la prima variante e il piano attuativo del progetto guida del piano integrato (Pin) “Santa Lucia”, previsto dal piano urbanistico comunale (Puc): «In Aula abbiamo approvato due importanti atti urbanistici attesi da anni, che rappresentano un passo decisivo per lo sviluppo della nostra città».

«Novità concrete»

Nello specifico un’area vasta 5 ettari, in località Santa Lucia all’ingresso della cittadina provenendo da Decimomannu, verrà interessata da una lottizzazione e dalla creazione di un vero e proprio comparto strategico lungo corso Africa: «Potrà finalmente prendere vita e svilupparsi un nuovo quartiere con strade, abitazioni, servizi e spazi per la comunità». La zona fa parte di uno dei 4 comparti del piano integrato “Santa Lucia”, il più esteso, con i suoi oltre 10 ettari, previsto dal Puc. Il secondo atto consentirà riqualificazione e completamento urbanistico di un’altra area centrale della città: «Effettueremo il congiungimento tra le vie Ogliastra e La Nurra, intervento che restituirà ordine e prospettiva a una zona importante per tutti i residenti della zona».

«Poco cemento»

Le novità urbanistiche faranno di Assemini una cittadina più ordinata e sviluppata, garantendo inoltre un aumento di valore dei terreni di proprietà dei circa 700 abitanti interessati, gli stessi che hanno preso parte alla lottizzazione: «Un fatto concreto raggiunto anche grazie agli uffici, alla Commissione urbanistica e al Consiglio». La parte destra di corso Africa verrà edificata in maniera ordinata, omogenea e senza l’uso incondizionato di cemento: «Niente palazzoni, bensì costruzioni a schiera che non si svilupperanno oltre i due piani».Saranno interessate da novità urbanistiche anche altre zone interne al paese, in zona “B” di completamento residenziale.

RIPRODUZIONE RISERVATA