«Un quartiere dimenticato» 

Assemini, raccolta firme per sistemare località Giaccu Meloni. I residenti e i titolari delle attività della zona mettono nero su bianco le loro richieste e attendono, ormai da mesi, una risposta concreta dal Comune.

La località di Giaccu Meloni prende il nome dall’omonimo rio che lo attraversa. La zona costeggia la strada dei Canadesi che, parallelamente alla 130, collega Decimomannu alla frazione di Assemini Truncu Is Follas. Un percorso abbastanza trafficato soprattutto da coloro che preferiscono non percorrere la Statale per evitare i semafori sulla 130 fino all’ingresso di Elmas.

Ma non soltanto: Giaccu Meloni e le aree limitrofe sono abitate da numerose famiglie che per raggiungere le abitazioni devono attraversare stradine che si incrociano a raso con dei Canadesi e che necessitano di urgente manutenzione. Inoltre i lavoratori di vivai, serre, campi coltivati e altre attività devono fare i conti con la pericolosità dei canali e le discariche abusive.

Problemi che i residenti di Giaccu Meloni conoscono bene: «Il canale di fronte a casa mia - racconta Francesca Marini, 36 anni - è abbandonato, lì cresce tanta erba. Le strade sono sempre piene di buchi, per non parlare della spazzatura abbandonata in cunetta». Alla titolare di un b&b, Maria Luisa Viola, 75 anni, preoccupa principalmente lo stato del canale che attraversa la zona: «A febbraio - dichiara - gli operai del Comune hanno trinciato le canne, che però sono subito ricresciute e ostruiscono il deflusso delle acque. Abito qui dal 1980 e la situazione è in peggioramento». E si auspica «vivamente che il Comune prenda provvedimenti al più presto».

Altri cittadini denunciano a mezzo social le pessime condizioni dello stato delle strade. Arterie tanto malmesse da provocare danni agli autoveicoli anche se vanno a bassa velocità.

Di pochi mesi fa la scoperta di una nuova discarica abusiva: «Tutto grazie al ruolo fondamentale e all’attività incessante della compagnia barracellare a tutela del patrimonio pubblico e naturalistico asseminese», si complimentava Massimo Carboni, portavoce di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, insieme ai consiglieri capitanati da Niside Muscas.

