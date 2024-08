Un quadro in Municipio contro l’eolico 

Un’opera che vuole sostenere la legge popolare “Pratobello 24” contro l’assalto delle rinnovabili nell’Isola. È quanto espresso dall’artista Salvatore Meloni nel suo quadro che ha donato al Comune di Ruinas, suo paese natale, ieri mattina quando l’emigrato, residente a Dro, è stato ricevuto in Municipio dal sindaco Ignazio Giovanni Battista Tatti e dalla vice Alice Serra. «Questo quadro - commenta Meloni - rappresenta la lotta contro i parchi eolici che vogliono costruire in modo indiscriminato. La gente è rappresentata dal toro, che lotta sempre senza tregua contro il sistema, poi la natura, i resti dei nuraghi abbandonati e la forza del maestrale che curva le piante più forti, ma il popolo continua a lottare». L’opera momentaneamente si trova all’ingresso del Comune, ma in futuro troverà posto nell’aula consiliare. «Sono onorato – afferma Tatti - di aver ricevuto quest’opera contro ogni sopruso nella nostra terra». ( g. pa. )

RIPRODUZIONE RISERVATA