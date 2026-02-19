VaiOnline
Azione artistica.
20 febbraio 2026 alle 00:17

Un quadro di Chelo scrigno di lingua sarda 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Infilare le parole perdute del sardo con dei biglietti dentro un quadro d’autore. Creare un circuito itinerante in tutta l’Isola. Dopo la raccolta , chiudere tutto e riaprire solo dopo 50 anni. Questa la proposta del pittore bosano Mariano Chelo per sensibilizzare i sardi alla salvaguardia della loro lingua. Un’azione culturale che sarà suggellata domani a Cagliari al MAP in via Garibaldi 45 a partire dalle 18.30. Testimoni d'eccezione dell'iniziativa lo scrittore in lingua sarda Giuseppe Corongiu, il giornalista Franco Siddi, e le docenti di liceo classico Lucia Baiocchi e Lucia Cossu.

L'appuntamento non è scelto a caso: il 21 febbraio si celebra la Giornata internazionale della Lingua Madre, istituita dall’Unesco nel 1999. La ricorrenza ricorda la lotta del 1952 in Bangladesh per il riconoscimento del bengalese come lingua ufficiale. La giornata valorizza la lingua madre come espressione di identità, memoria e patrimonio culturale, riconoscendone il ruolo fondamentale nella formazione dell’individuo. Per questo l’artista ha voluto dedicare una sua opera così importante in un giorno tanto significativo. L’opera è composta da un dipinto astratto protetto da una teca in plexiglass trasparente, attraversata frontalmente da un dripping di vernice rossa che forma una rete simbolica: una trappola. Attraverso un foro nella parte superiore della teca, il pubblico potrà inserire biglietti arrotolati contenenti parole, frasi, modi di dire o espressioni tipiche. Nel tempo, i biglietti riempiranno la teca, coprendo progressivamente il dipinto, simbolo del passato, mentre la superficie segnata dal dripping (lo sgocciolamento della vernice) renderà visibile lo scorrere del tempo e l’offuscarsi della memoria.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

il giallo

Morta in casa, resta il mistero

I Ris cercano prove del possibile omicidio della 96enne a Villasor 
Luigi Almiento
Il delitto

L’assassino di Tonino ha ucciso il Carnevale

Orani scivola nel lutto: il ricordo del paese e l’ira di don Borrotzu: «Non si trovano mai colpevoli» 
Simone Loi
Le indagini.

Un agguato senza scampo

Fabio Ledda
Pace a Gaza

Trump: per il Board soldati da 5 Paesi, sorveglierà l’Onu

«Qualcuno fa il furbo ma aderirà» Fondi per 17 miliardi, 10 dagli Usa 
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives for the royal family's traditional Christmas Day service at St Mary Magdalene Church in Sandringham, Norfolk, eastern England on December 25, 2022. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by Daniel LEAL / AFP)
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives for the royal family's traditional Christmas Day service at St Mary Magdalene Church in Sandringham, Norfolk, eastern England on December 25, 2022. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by Daniel LEAL / AFP)
Il caso

Arrestato Andrea, re Carlo lo scarica

Scandalo Epstein: l’ex principe  è accusato di abuso d’ufficio 
Si moltiplicano i piani per le rinnovabili ma trovare i documenti è un’impresa anche per i professionisti

Un muro di gomma sul Tyrrhenian Link

Eolico off shore secretato ad Alghero: sul progetto Mistral c’è una diffida dei comitati 
Lorenzo Piras