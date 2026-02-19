Un quadro di Chelo scrigno di lingua sarda 

Infilare le parole perdute del sardo con dei biglietti dentro un quadro d’autore. Creare un circuito itinerante in tutta l’Isola. Dopo la raccolta , chiudere tutto e riaprire solo dopo 50 anni. Questa la proposta del pittore bosano Mariano Chelo per sensibilizzare i sardi alla salvaguardia della loro lingua. Un’azione culturale che sarà suggellata domani a Cagliari al MAP in via Garibaldi 45 a partire dalle 18.30. Testimoni d'eccezione dell'iniziativa lo scrittore in lingua sarda Giuseppe Corongiu, il giornalista Franco Siddi, e le docenti di liceo classico Lucia Baiocchi e Lucia Cossu.

L'appuntamento non è scelto a caso: il 21 febbraio si celebra la Giornata internazionale della Lingua Madre, istituita dall’Unesco nel 1999. La ricorrenza ricorda la lotta del 1952 in Bangladesh per il riconoscimento del bengalese come lingua ufficiale. La giornata valorizza la lingua madre come espressione di identità, memoria e patrimonio culturale, riconoscendone il ruolo fondamentale nella formazione dell’individuo. Per questo l’artista ha voluto dedicare una sua opera così importante in un giorno tanto significativo. L’opera è composta da un dipinto astratto protetto da una teca in plexiglass trasparente, attraversata frontalmente da un dripping di vernice rossa che forma una rete simbolica: una trappola. Attraverso un foro nella parte superiore della teca, il pubblico potrà inserire biglietti arrotolati contenenti parole, frasi, modi di dire o espressioni tipiche. Nel tempo, i biglietti riempiranno la teca, coprendo progressivamente il dipinto, simbolo del passato, mentre la superficie segnata dal dripping (lo sgocciolamento della vernice) renderà visibile lo scorrere del tempo e l’offuscarsi della memoria.

