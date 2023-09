Un punto per Macomerese e Nuorese 

Macomerese 2

Nuorese 2

Macomerese (3-5-2) : Trini, Bassanetti, Pisu (35’ st Nachet), Scigliano, Colombo, Barria (14’ st Barria), Fernandez (14’ st Secchi), Camara, Lauria, Cisse (31’ st Zirulia), Carrozzi (9’ st Caria) In panchina Diana, Luiu, Bianco, Marras, Fadda. Allenatore Scotto.

Nuorese (4-3-3) : Ruggiu, Rivera (23’ st Graf), Puddu, Steri, Peana, Manfredi, Demurtas, Ruggeri, Moro (35’ st Passalenti), Cocco, Piredda (15’ st Ruggeri). In panchina Carta, Pitirra, Brundu, Aru, Animobono, Zola. Allenatore Rusani.

Arbitro : Sanna di Sassari.

Reti : pt 29’ Manfredi, 39’ Lauria (r); st 22’ Ruggeri, 45’ Lauria.

Note : espulsi Colombo e Caria; ammoniti Pisu, Manfredi, Rusani.



Bonorva. Al Chicchito Chessa, Macomerese e Nuorese iniziano il campionato con un punto a testa. Ospiti vicinissimi al gol già al 5’: Piredda davanti a Trini riesce nell’impresa di calciare fuori. La Macomerese risponde al 21’ con Camara, non semplice la parata di Ruggiu. Al 29’ Manfredi porta in vantaggio la formazione di Rusani che va vicina al raddoppio al 31’ con una fucilata di Cocco da fuori area che sbatte sulla traversa. Al 39’ fallo di mano di Rivera in area: dal dischetto Lauria non fallisce. Nella ripresa dopo 8’ la squadra di Scotto resta in 10 per l’espulsione di Colombo. Al 17’ Camara scheggia la traversa, al 27’ Ruggiu respinge la conclusione di Pisu. Al 45’ Lauria, di testa, pareggia per la Macomerese. Al 47’ punizione di Cocco parata a terra da Trini. La Macomerese finisce in 9 (espulso Caria).

