Un punto con la Macomerese, un’aspirina per il Tonara malato 

Tonara 1

Macomerese 1

Tonara (4-4-2) : Manfredi, Boi, Tohomogo, Mura, Poddie, Mameli, Frau, G. Sau, Sulis (23’ st Magari), Noli (35’ st Sanna), Calaresu. In panchina Cherchi, Maccioni, Nonni, Murru, Succu, M. Sau, Peddio. Allenatore Curreli (Succu squalificato).

Macomerese (4-4-2) : Carta, Mura, Giachero, Vidili, Moussa (40’ st Bichiri), Cataruozzolo, Bianco (38’ st Barria), Pisu, Lauria, Zappino, Carta (33’ st Irde). In panchina Mozzo, Marroccu, Deriu, Mureddu, Marras, Gaye. Allenatore Scotto.

Arbitro : Murgia di Tortolì.

Reti : pt 35’ Vidili, 46’ Mameli (r).

Note : ammoniti Boi, Sanna, Zappino, Moussa, Cataruozzolo, Vidili.

Tonara. Finisce con un pareggio per il 1 a 1 la partita tra Tonara e Macomerese. Dopo una prima mezz’ora avara di emozioni sono gli ospiti a sbloccare il risultato con uno schema su calcio di punizione: Bianco serve Zappino che mette in mezzo per Vidili che a tu per tu con Manfredi non sbaglia. Il Tonara non ci sta e allo scadere della prima frazione ottiene un calcio di rigore per fallo di mano su cross di Noli. Si incarica della battuta Mameli che trasforma il tiro dagli undici metri.

Pareggio giusto, con le due squadre apparse più in palla rispetto alle primissime uscite e i padroni di casa che muovono la classifica e ora sono panultimi.

