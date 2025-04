un punto ciascuno per pirri e idolo 

Calcio Pirri 0

Idolo 0

Calcio Pirri (4-3-3) : Grosso, Palmas, Loi, Pandori, Meloni, Cogoni, Nenna (19’ st Magunoco), Corda, Porru (34’ st Marco Sanna), O. Loi, Cabiddu. In panchina Massimiliano Sanna, Nicola, V. Loi, Ambu, Civile, Mastromarino. Allenatore Paolo Busanca.

Idolo (4-4-2) : Salis (6’ pt Demurtas), Doa, V. Stochino, R. Biscu (34’ st Usai), Prieto, Ferreli, Carboni, Medde (40’ st Manca), Pablo (27’ st Jammeh), Barrionuevo, S. Biscu (10’ st Bottegal). In panchina Murru, Usai, Mancosu, Piras, G. Stochino. Allenatore Simone Podda.

Arbitro : Corda di Tortolì.

Note : ammoniti Palmas, Pandori, Cogoni, Porru, Carboni, Barrionuevo.

Finisce senza reti lo scontro salvezza tra Pirri e Idolo. In avvio di gara, Omar Loi sfiora il vantaggio. Al 23’ apertura di Porru per Cabiddu che spara alto. Al 43’ Barrionuevo va vicino alla rete per gli ogliastrini. Nella ripresa, poco da segnalare se non una occasione di Maganuco con Demurtas (subentrato al 6’ del primo tempo all’infortunato Salis) che salva con i piedi. «Un punto d’oro», dice il diesse rossoblù Siddi. «Avanti così».

RIPRODUZIONE RISERVATA