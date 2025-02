Un punto che sembra una vittoria 

“Venite avanti voi, vi aspettiamo”. Il Cagliari porta via da Bergamo un punto d’oro, osa solo nella seconda parte, di fatto costringe la peggior Atalanta della stagione a scoprirsi per cercare di passare, rischiando nel secondo tempo di andare perfino in vantaggio. Bravissimo Nicola per le scelte, la preparazione e la lucidità, così come tutto il Cagliari. Qualche rischio nel finale, con il confuso assalto dell’Atalanta sventato dal solito eccezionale Caprile.

Nicola non schiera il trequartista, c’è Deiola in mezzo al campo. Dall’altra parte Gasp ne cambia sette rispetto a Bruges. Retegui è ben controllato da Mina, un tempo si diceva “francobollato”, Pasalic si occupa di non far ripartire Makoumbou, Brescianini e Cuadrado sono i motori laterali. Al 4’ Piccoli è servito in area, ma viene fermato. I rossoblù sono aggressivi, gli ex nerazzurri hanno voglia di fare bene. Succede davvero poco, Felici perde l’attimo al 21’ – dopo una serie di errori dei padroni di casa – quando si infila in area. Al 26’ Zortea vince un rimpallo, parte a destra e poi perde palla in corsa. Gasperini inverte i laterali di fascia e Cuadrado passa a sinistra, Brescianini trova Augello. Mezz’ora di nulla, Cagliari compassato e ben schierato da Nicola, non passa neanche un ago. Dall’altra parte ritmi lenti e tanta improvvisazione. L’ex Sulemana, alla prima da titolare a Bergamo, non si fa notare. Il primo tiro in porta è dell’Atalanta al 35’: rinvio errato di Caprile, Samardzic raccoglie, prova di sinistro ma il portiere rimedia bene. Ora l’Atalanta preme, Toloi, da fuori area trova un pallone vagante e sfiora la traversa (38’). La prima parte finisce senza recupero.

La ripresa

De Ketelaere per Samardzic – inconsistente – è la prima sostituzione dell’Atalanta. E poi tanto Cagliari: splendida azione dei rossoblù, il cross da sinistra di Deiola impegna Carnesecchi (8’), tentativo arrivato dopo un’azione avvolgente. Al 10’ Gasperini sceglie Palestra per Cuadrado e Vlahovic per Retegui, spento. Si distende il Cagliari in contropiede, c’è spazio, Adopo per Deiola e palla alta dai 18 metri (13’). L’Atalanta segna al 15’, ma il fallo su Caprile di Posch cancella tutto. Doppio cambio: Coman per Felici e Ederson per Brescianini, è il 22’, il Cagliari è padrone della scena e produce un’altra azione usando entrambe le fasce, dopo tre cross arriva la conclusione centrale di Deiola, quasi a botta sicura, ma la palla colpisce Sulemana. Poi l’ex rossoblù esce (29’), c’è De Roon. Cagliari che insiste, Zortea raccoglie una corta respinta in mezzo all’area, colpisce di collo pieno e palla in corner. Marin per Deiola al 33’, assalto finale dell’Atalanta che vede il treno passare: 85’, De Keteleare raccoglie una palla vagante dal limite e cerca il palo di destra, deviazione di Mina. Poi la super parata di Caprile al 44’ su Vlahovic, Mina è battuto, che brividi. Al 45’ Pasalic sfiora il palo, l’illusione del gol è forte. In campo Pavoletti per Piccol, prezioso il suo apporto nel finale. Si chiude senza reti e sembra una vittoria, esultano anche i 500 irriducibili in tribuna.

