Un punto ad assemini per il Cardedu, il Sant’Elia vince ancora 

Asseminese 2

Cardedu 2

Asseminese : Medda, Zanda (68’ Desogus), Cirina, Cannella, Ledda, Grosso, Orrù (87’ Pilloni), Piras, Strazzera (68’ Melis), Fanni, Cao. Allenatore Erbì.

Cardedu : Murru, Loddo, Lai (91’ Pani), Mameli, Muceli, Orrù, Demurtas (72’ Pisu), Angioni, Lorrai, Semino, Usai. Allenatore Masia.

Arbitro : Carta di Oristano.

Reti : 10’, 51’ Lorrai; 11’ Ledda, 73’ Fanni.



Termina in parità la sfida tra Asseminese e Cardedu. Partono meglio gli ospiti che sbloccano la sfida al 10’ con Lorrai, abile a farsi trovare pronto nell’area piccola e lesto a depositare la palla in rete. È immediato il pareggio dell’Asseminese con Ledda che dal limite fulmina di destro il portiere Murru. Al 23’ l’Asseminese ha un’occasione con un sinistro di Grosso da fuori area che si stampa sulla traversa. In chiusura di tempo Fanni parte in contropiede, però calcia alto. Nella ripresa, Lorrai sfrutta in avvio un errore della difesa dell’Asseminese e trova la sua doppietta personale. Al 67’ il Cardedu sfiora il tris con una conclusione di Semino: Murru si supera. Al 73’ Fanni si invola in contropiede e fulmina Murru, trovando il pareggio. Nel finale caldo entrambe le squadre provano a segnare, ma il punteggio non cambia.

