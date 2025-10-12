Un punto a ciascuno nel derby d’Ogliastra Tra Tortolì e Lanusei brillano i portieri 

Tortolì 1

Lanusei 1

Tortolì (4-3-3): Tangianu, Sulis, Lahrach, De Zan, A. Piroddi; Ferrareis (23’ st Pili), F. Serra (40’ st Vidal), Rarinca (30’ st S. Loi); Cocco (15’ st Moreno), Nieddu, R. Piroddi. In panchina Daga, Delpiccolo, Contu, Manconi, Forense. Allenatore Mereu.

Lanusei (4-2-3-1) : Dyguda, Kouadio (15’ st Arras), Haas, Caredda, Gabriel Silva; Lusa, Rossato (23’ st Fe. Usai); Trindade, Doneddu (20’ st Marchetta), Mereu; Martins (34’ st A. Serra). In panchina Doumbouya, Pedro Caeiro, E. Loi, Mameli, Manca. Allenatore Piras.

Arbitro : Mattu di Oristano.

Reti : nel primo tempo, 5’ Martins, 28’ Rarinca.

Note : ammoniti Cocco, Nieddu, Ferrareis, Kouadio, Caredda, Martins; recupero 2’ pt-4’ st; spettatori 600.

Tortolì. Il derby d’Ogliastra non ha né vincitori né vinti. In un Fra Locci al completo Tortolì e Lanusei pareggiano 1-1. Succede tutto nel primo tempo. Martins scuote subito la partita. Al 5’ s’incarica di una punizione dal limite e pennella una conclusione che s’infila dritta all’incrocio, sul palo lontano.

La reazione

Bisogna aspettare il 23’ perché il Tortolì dia segnali (concreti) di vita: sull’asse Sulis-Roberto Piroddi nasce un’azione che quasi porta al pari. Dyguda, al 26’, ha una presa difettosa sull’insidiosa punizione di Nieddu e per poco non combina un patatrac. Si salva in due tempi. Sono le prove generali del gol che arriva al 28’ con lo stacco imperioso dell’ex Rarinca su angolo di Ferrareis. Al 33’ arriva l’occasione per raddoppiare ma Nieddu si fa ipnotizzare dal dischetto (rigore per fallo di mano) da Dyguda.

Le parate

Tra i due è sfida nella sfida: al 7’ della ripresa il portiere polacco devia in angolo una punizione carica di veleno dell’attaccante di Villagrande. Tre minuti dopo ancora Nieddu, sempre su calcio piazzato dal limite, dà l’illusione del gol ma la palla gonfia l’esterno della rete. Scintille che accendono il derby. Al 12’ Tangianu è monumentale su Mereu. Al 39’ gol annullato (fuorigioco) a Roberto Piroddi e, in pieno recupero, Mereu manca il guizzo vincente.

RIPRODUZIONE RISERVATA