Un punto a Brescia che serve a ben poco 

Brescia 1

Cagliari 1

Brescia (4-3-2-1) : Andrenacci; Karacic (1' st Jallow), Cistana, Adorni, Huard; Bisoli, van de Looi, Bjorkengren (45' st Labojko); Galazzi (26' st Adryan), Rodriguez (26' st Bianchi); Aye. In panchina Lezzerini, Papetti, Ndoj, Mangraviti, Niemeijer, Listkowski, Pace, Scavone. Allenatore Gastaldello.

Cagliari (4-2-3-1) : Radunovic; Zappa (36' st Di Pardo), Goldaniga, Dossena, Obert (36' st Barreca); Makoumbou, Kourfalidis (36' st Azzi); Nandez, Mancosu (1' st Millico), Luvumbo; Lapadula. In panchina Aresti, Lolic, Altare, Capradossi, Deiola, Falco, Griger. Allenatore Ranieri.

Arbitro : Fabbri di Ravenna.

Reti : nel st 22' Lapadula (rigore), 32' Bisoli.

Note : ammoniti Dossena, Karacic, Zappa, Makoumbou, Azzi. Angoli 6-3 per il Brescia. Recupero 1' e 4'.

Inviato

Brescia. Un pareggio tira l’altro (è il quarto di fila) e la corda rischia di spezzarsi. Nonostante le difficoltà del Brescia, evidenti anche ieri al di là dell’1-1 finale, il Cagliari non riesce a dare la spallata decisiva in classifica e impatta ancora una volta sul tabù trasferta dove ha vinto solo una partita dall’inizio del campionato, sei mesi fa. Sfida sul filo dei nervi al “Rigamonti”, sofferta dai rossoblù che riescono, però, a sbloccarla su rigore con Lapadaula a metà ripresa per poi subire il pareggio di Bisoli 10 minuti dopo.

Un punticin o che non fa la felicità né dell’una né dell’altra. La squadra lombarda resta all’inferno, quella di Ranieri ai confini tra purgatorio e paradiso mentre il quartetto di testa accelera e il tempo a disposizione per recuperare terreno e magari migliorare il piazzamento in vista dei playoff è sempre meno.

Così in campo

Nandez con Kourfalidis dall’inizio e difesa a quattro, queste le novità tra i rossoblù al via col 4-2-3-1 e con Radunovic in porta, Zappa, Dossena, Goldaniga e Obert in difesa, la coppia Kourfalidis-Makoumbou nel cuore del campo, Nandez e Luvumbo larghi, Mancosu tra le linee alle spalle della punta Lapadula. Padroni di casa inizialmente in campo, invece, col 4-3-2-1 e con Andrenacci, Karacic, Cistana, Adorni, Huard, Bisoli, Van De Looi, Bjorkengren, Galazzi, Rodriguez e Ayé. Cagliari coperto e allineato, il Brescia guadagna metri su metri ma - stringi stringi - non va oltre una punizione calciata da Galazzi tra le braccia di Radunovic e un tiro ravvicinato di Bjorkengren neutralizzato senza particolari affanni dal portiere serbo. Paradossalmente, le occasioni più pericolose passano per la testa di Lapadula che non ci arriva sul cross dalla sinistra di Luvumbo e non inquadra, invece, la porta su quello dalla destra di Nandez.

La ripresa

Primo cambio di Ranieri già nell’intervallo, Millico per Mancosu. Ma l’inerzia del match è sempre bresciana. Radunovic si salva in due tempi sulla conclusione di Jallow, più sciolto poi su Rodriguez e ancora su Galazzi. La fiammata di Luvumbo, atterrato in area da Huard, stravolge il copione: è il 22’, dal dischetto Lapadula non sbaglia e segna così l’undicesimo gol stagionale. Dieci minuti dopo il pareggio di Bisoli, lasciato incredibilmente solo e libero di cercare l’angolo giusto. Ancora Ranieri prova a ricaricare le fasce inserendo Di Pardo a destra e Azzi a sinistra. Dentro anche Barreca. Ma la musica con cambia. Di Millico l’unico tiro (senza pretese) del Cagliari nello specchio della porta in tutta la partita, oltre al rigore. Sterile anche il forcing finale del Brescia. Pari (e piatta).

