Un pulmino per malati e disabili in dono ai volontari  

La comunità decimese ancora una volta si dimostra capace di gesti di grande solidarietà. Un'azienda di Bolzano, la Png, ha scelto tra tante aziende sarde, l'associazione S.O.S. di Decimo, per donare in comodato d'uso un Doblò attrezzato per il trasporto delle persone anziane o con disabilità. L'uso del mezzo, che sarà guidato da autisti e soccorritori di S.O.S., comporta delle spese: assicurazione, bollo, manutenzione. A queste spese provvederanno alcuni commercianti di Decimomannu e anche uno di Uta, che si sono gentilmente offerti di sostenere i costi e in cambio il Doblò andrà in giro coi loro loghi.

«Siamo molto contenti di essere stati scelti dalla Png - afferma Sandra Cabriolu, presidente dell'Associazione S.O.S.- per offrire questo servizio alla comunità. Ed è una bella soddisfazione vedere tante persone coinvolte in questa iniziativa».

Oggi alle 17 nella sede dell'associazione, alla presenza della sindaca Anna Paola Marongiu e di altri rappresentanti del Comune, avverrà la consegna ufficiale del Doblò e agli sponsor saranno conferiti gli attestati come riconoscimento della ,oro generosità.

L'associazione S.O.S. è un’organizzazione di volontariato che offre diversi servizi alla comunità tra i quali anche quello del trasporto in ambulanza, in emergenza col 118. Questo Doblò consentirà a S.O.S. di effettuare trasporti non in emergenza, senza tenere occupata l'ambulanza. «L'amministrazione - dichiara la sindaca Marongiu - valutato lo scopo sociale per favorire la mobilità sociale, ha dato il patrocinio gratuito, affinché nessuno sia lasciato indietro».