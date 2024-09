Un pulmino accompagna  le persone disabili in spiaggia 

Quello che per la maggior parte dei cittadini può risultare banalmente normale per altri è un ostacolo insormontabile. Come andare al mare. Chi ha una disabilità deve combattere ogni giorno con barriere architettoniche e mentali.

A Tortolì si fa un altro deciso passo avanti verso l'inclusione. Dopo l'installazione da parte del Comune del solarium attrezzato per persone con disabilità nella spiaggia di San Gemiliano, prende il via un altro importante servizio. Si chiama “Tottus a mari” ed è un’iniziativa totalmente gratuita dedicata ai cittadini con disabilità fisiche. L'ente metterà a disposizione un mezzo di trasporto a beneficio degli interessati che verranno accompagnati al mare e riaccompagnati a casa al termine della giornata. I beneficiari del progetto promosso dall'assessorato alle Politiche Sociali, potranno trascorrere giornate al mare nel solarium di San Gemiliano dove saranno accompagnati da personale specializzato che li assisterà durante le attività, il trasporto e il bagno. Le date previste vanno dal 9 al 13 e dal 16 al 20 settembre. Non a caso è stato scelto questo mese: meno afa e calca a differenza del periodo agostano, in modo da far vivere loro appieno la spiaggia in serenità. «Un progetto che ci sta particolarmente a cuore: poter dare la possibilità di andare al mare a chi non può farlo in autonomia, per noi è importante e necessario garantire a tutti le stesse opportunità», dice l'assessora alle Politiche sociali, Irene Murru. Per partecipare al progetto è possibile fare domanda entro il 6 settembre.

