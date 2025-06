Un pugno di agenti per l’oasi del turismo 

Oltre un milione di presenze nel 2024, due milioni e mezzo di persone transitate nella città per le vacanze estive lo stesso anno ed una serie di manifestazioni che hanno attirato centinaia di migliaia di persone: la stagione turistica olbiese cresce e, allo stesso tempo, la presenza operativa della Polizia di Stato resta al palo. Lo denunciano le organizzazioni sindacali, dopo la conferma della mancata assegnazione di personale al Commissariato di Polizia di Olbia. Il segretario provinciale del Siulp, Massimiliano Pala: «In effetti la decisione del Dipartimento della Pubblica sicurezza ci lascia perplessi. Ovviamente siamo soddisfatti per l’invio di dieci unità nei commissariati di Tempio, Porto Cervo e Ozieri. Ma resta irrisolto il drammatico problema di Olbia. Ricordo che abbiamo difficoltà a coprire i turni delle Volanti. Di fatto dovremmo avere un presidio di Polizia pari a 120 unità. Per affrontare concretamente la micro e la macro criminalità, serve il doppio del personale attualmente in servizio. E poi ci sono i servizi di scorta ai vip e le manifestazioni di luglio e agosto, non si parla solo del Red Valley. Anche l’assegnazione di 36 agenti aggregati per tutto il Nord Sardegna ci sembra insufficiente».

Sassari e Alghero

Pala aggiunge: «Il discorso, però, è più ampio. Abbiamo zero personale in arrivo per la Questura di Sassari, un presidio che ha un organico dimezzato. E poi c’è il discorso di Alghero: anche per questo importante centro turistico zero agenti. Siamo preoccupati, tra l’altro il ministero dell’Interno decide su questi temi senza sentire le organizzazioni sindacali, ossia chi conosce i territori».

