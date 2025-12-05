VaiOnline
Iglesias.
06 dicembre 2025 alle 00:22

Un Puc a misura di turista 

Usai: «Lo approviamo subito». Biggio: «Una scelta non condivisa» 

«Approveremo il piano urbanistico entro la fine dell’anno». Mauro Usai è certo che quest’anno sarà la volta buona: la città avrà l’attesissimo nuovo Puc. Lo aspetta da 45 anni. Nel 1979 il Comune approvava il Piano regolatore generale che sarebbe entrato in vigore l’anno seguente. Nasceva quando l’epopea mineraria stata ormai volgendo al termine e il futuro economico del Sulcis era legato al polo industriale di Portovesme. Si sognava in grande. Forse anche troppo. Il Prg era stato pensato per una città che puntava a raggiungere i 60mila abitanti. Cosa che poi non è accaduta. Anche Iglesias oggi deve fare i conti lo spopolamento. Ma l’amministrazione guidata da Mauro Usai è pronta a disegnare il futuro urbanistico di una città che ormai punta su servizi e turismo.

La storia

La storia del Puc di Iglesias è lunga e travagliata. Qualcuno l’ha definito maliziosamente piano piano urbanistico. Nelle campagne elettorali degli ultimi quarant’anni, tutti i candidati alla carica di sindaco nei loro programmi l’hanno considerato come l’urgenza numero uno. Nessuno è riuscito a portarlo a termine. «Si è preferito mantenere lo status quo. Per fare il nuovo Puc bisogna dimezzare le volumetrie previste per una città di 60mila abitanti». Morale della favola: nessun piano e tante varianti che di fatto hanno ridisegnato la città in modo disordinato con nuove aree commerciali, nuovi quartieri spesso privi di strade asfaltate, illuminazione pubblica e marciapiedi. A complicare il lavoro delle varie amministrazioni che si sono succedute in piazza Municipio la gestione delle aree minerarie in attese di bonifica e l’adeguamento al piano paesaggistico regionale.

Il sindaco

«Finalmente ci siamo – commenta Mauro Usai – porteremo il Puc in Consiglio per l’approvazione entro dicembre. La prossima settimana è previsto un incontro pubblico. Presenteremo il piano ai cittadini. Illustreremo i punti più importanti». Il primo cittadino ricorda il nuovo piano urbanistico è stato redatto tenendo conto dello sviluppo turistico che ha interessato la città negli ultimi anni. «Rispetto al piano regolatore generale ovviamente ci saranno meno volumetrie perché era stato pensato per una città di 60 mila abitanti. Ma comunque sono previste nuove azioni per l’attività l’edilizia. Per quanto riguarda il turismo l’attenzione non è rivolta solo al perimetro urbano ma anche alle frazioni. Dopo l’approvazione il Puc passerà al vaglio della Regione per l’ok definitivo. Non dovrebbero esserci problemi grazie a un protocollo d’intesa firmato con l’ex assessore Cristiano Erriu. La Regione ci ha seguito durante tutto i lavoro del Puc».

La minoranza

«Sicuramente lo approveranno con una maggioranza bulgara – commenta Luigi Biggio, consigliere di minoranza di Fratelli d’Italia – credo sia opportuno il nuovo Puc, ma le scelte non sono state condivise. Si punta soltanto sul turismo. Non sono molto ottimista dopo le scelte che hanno fatto per la ztl nel centro storico».

